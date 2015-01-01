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दमोह:स्कूल जाने बस का इंतजार कर रही शिक्षिका से लूट, फुटेज में नजर आए आरोपी गढ़ाकोटा में पकड़े गए

दमोहएक घंटा पहले
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जबलपुर नाका पर बस का इंतजार कर रही एक शिक्षिका के साथ गुरुवार को दो बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। लुटेरे सतना के रहने वाले हैं और दमोह में वारदात को अंजाम देकर सागर की ओर भाग गए थे।

सूचना मिलने पर हेड कांस्टेबल आनंद कुमार ने मौके पर जाकर सीसीटीवी फुटेज खंगाले और संदेह के आधार पर तुरंत वायरलेस से सूचना दी। फुटेज वायरल होते ही गढ़ाकोटा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने वहां पर तीन युवकों को दबोच लिया गया।

हैरानी की बात यह है कि युवकों ने वारदात के बाद कपड़े बदल लिए थे और महिला का बैग भी नगदी और सामग्री निकालकर फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपियों से मोबाइल, नगदी, जेवरात सहित अन्य सामग्री जब्त की है। आरोपियों के पास मिर्चा पाउडर भी जब्त किया गया है।

जानकारी अनुसार शक्तिनगर काॅलोनी निवासी शिक्षिका शशिबाई पति विमल सिंह बिसनाखेड़ी माध्यमिक स्कूल में पदस्थ हैं, वे अपने पति की तबियत खराब होने पर उनका जिला अस्पताल में इलाज करा रहीं थीं, गुरुवार को वे उनकी छुट्‌टी कराकर उन्हें घर छोड़कर स्कूल जाने के लिए अपने घर से पैदल सड़क तक आई और बस का इंतजार कर रही थीं, तभी सुबह करीब 10.45 बजे बाइक से आए दो नकाबपोश बदमाश महिला के पास से लाल रंग का बैग लूटकर ले गए।

सतना के रहने वालें हैं बदमाश, वारदात के बाद बदल लेते थे कपड़े, मिर्च पाउडर भी मिला

जबलपुर नाका पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के अाधार पर तीन बदमाश पकड़े गए हैं, जिनसे सामग्री बरामद हो गई है। तीनों आरोपी सतना के रहने वाले हैं। उनके पास से कपड़े मिले हैं, जो उन्होंने वारदात को अंजाम देने के बाद बदल लिए थे। इसके अलावा उनके बैग में मिर्च पाउडर भी मिला है। देर रात आरोपियों से पूछताछ जारी थी। बता दें कि बुधवार को देवरी जमादार निवासी गिरन सिंह अपने गांव से दमोह आया था उसे बस स्टैंड के पास से बाइक पर बैठाकर दो लोग जनपद पंचायत कार्यालय के पास ले गए थे और मारपीट कर धमकाकर उसके पास से सात हजार रुपए लूटकर ले गए थे।

गुरुवार रात 8 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी हेमंत चौहान ने प्रेसवार्ता में बताया कि साइबर सेल और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू की गई। गढ़ाकोटा थाना जिला सागर एवं दमोह देहात थाना की टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई आरोपी से पकड़े गए। आरोपियों में सोनू उर्फ लक्ष्यदीप पिता कामता त्रिपाठी 20 ढिलोरा जिला सतना, भावेश पिता मानिक लुहाटी 22 कोलगवां जिला सतना एवं अनुज उर्फ वीरू पिता रामजी पांडे 23 सिटी कोतवाली थाना सतना को गिरफ्तार किया गया है।

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