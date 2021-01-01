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दमोह:मेजर जनरल राजेंद्र सिंह ठाकुर रिटायर, अब युवाओं को सेना में जाने करेंगे प्रेरित

दमोह7 घंटे पहले
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  • दमोह के गढ़ाेला खाड़े के रहने वाले हैं मेजर जनरल

बटियागढ़ ब्लाक के गढ़ोला खाड़े में रहने वाले आर्मी के मेजर जनरल राजेंद्र सिंह ठाकुर रविवार को रिटायर्ड हो गए। वे वर्तमान में उत्तराखंड सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल के पद पर कार्यरत थे। श्री ठाकुर ने रिटायर्ड होने के बाद अब गांव के युवाओं को आर्मी के लिए तैयार करने और पढ़े लिखे बेरोजगारों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए प्रेरित करेंगे। दरअसल मेजर जनरल का परिवार गढ़ोला खाड़े गांव को गोद लिए हुए हैं और गांव के युवाओं को सेना में जाने के लिए तैयार करता है। यहां तक कि युवाओं के लिए परिवार के सदस्यों ने अलग से ट्रेनिंग कैंप बनवाया है, ताकि उन्हें तैयारी करने में किसी तरह की परेशानी न जाए।

यहां पर बता दें कि राजेंद्र सिंह ठाकुर ने आर्मी एयर डिफेंस में जून 1983 में कमीशन प्राप्त कर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़क वासला से स्नातक उपाधि प्राप्त की थी और बाद में उच्च रक्षा प्रबंधन और नई दिल्ली राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज से कोर्स किया है। मेजर जनरल ने उत्तराखंड सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के पद पर रहते हुए राज्य में कोविड महामारी के दौरान सेना को हर प्रकार की सैन्य गतिविधियों के लिए तैयार रखा।

कई अवसरों पर वे मदद के लिए आगे आए। उन्होंने अपने कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य में भूतपूर्व सैनिकों और राज्य सरकार से बेहतर तालमेल बनाए रखा। इसके अलावा उनके कई लेख मुख्य पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुए।उन्होंने भारत में 1857 के विद्रोह पर विश्व की प्रतिक्रिया नामक शीर्षक से एक लेख लिखा था, जो नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज की मासिक पत्रिका में दिसंबर 2020 में प्रकाशित हुआ।

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