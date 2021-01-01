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नशामुक्ति विषय पर कार्यक्रम:नशामुक्ति पर विचार व्यक्त कर जागरुकता का संदेश

दमोह7 घंटे पहले
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पुराना तालाब के पास उन्मुक्त सर्वजन कल्याण संस्था के द्वारा नशामुक्ति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री देवेंद्र चौबे ने नशामुक्ति पर प्रकाश डालते हुए बताया नशा समाज के लिए हानिकारक है।

राहुल पाठक ने कहा कि नशा से समाज में दुष्परिणाम हो रहे हैं एक इंसान के नशा करने से उसका संपूर्ण परिवार नष्ट होने लगता है, क्योंकि परिवार के मुखिया पर परिवार निर्भर रहता है नशा करने के कारण न बच्चों की पढ़ाई सही से हो पाती है न घर में शांति रहती है, लड़ाई होती है बच्चों का भविष्य व सामाजिक एवं पारिवारिक सौहार्द नष्ट होता है।

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