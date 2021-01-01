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पल्स पोलियो अभियान:एक लाख 98 हजार 216 बच्चों को पिलाई गई दवा

दमोह5 घंटे पहले
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जिले में विकलांगता से बचाव के लिए पल्स पोलियो अभियान चलाया गया। अभियान के पहले दिन 1377 बूथ पर एवं दूसरे एवं तीसरे दिन पल्स पोलियो ड्रॉप पीने से छूटे हुए 5 वर्ष के बच्चों को गृह भेंट कर पोलियो रोधी दवा पिलाई गई। सीएमएचओ डॉ संगीता त्रिवेदी ने बताया अभियान दौरान 5 वर्ष तक के लक्षित 1 लाख 97 हजार 961 बच्चों के विरूद्ध 1 लाख 98 हजार 216 बच्चों को पोलियो रोधी दवा स्वास्थ्य प्रदाताओं द्वारा पिलाई गई। इस दौरान अन्य शहर से जिले में अपने परिजनों के यहां आए बच्चे, और यात्रा कर रहे शून्य से 5 वर्ष तक बच्चे जिन्हें बस स्टैंड में दवा पिलाई गई वे भी शामिल है।

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