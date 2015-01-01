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भास्कर से चर्चा:पथरिया विधायक रामबाई बोलीं- बेटी से मिली पढ़ाई की प्रेरणा, पहले वह मुझे घर में पढ़ाती है, फिर मैं पेपर देने जाती हूं

दमोहएक घंटा पहले
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  • गुरुवार को कक्षा दसवीं का हिंदी विषय का पर्चा हल किया, आज भी पेपर देने के लिए जेबीपी स्कूल जाएगीं

अचानक कक्षा 10 वीं की परीक्षा देने से चर्चा में आईं पथरिया बसपा विधायक रामबाई को दोबारा पढ़ने की प्रेरणा उनकी बेटी मेघा परिहार से मिली है। उनका मानना है कि पहले बेटी मेघा उन्हें घर में पढ़ाती है, फिर वे पेपर देने के लिए स्कूल जाती हैं, घर में पिछले 15 दिनों से बेटी ही उन्हें पढ़ाने में लगी हुई है। उन्होंने भास्कर से चर्चा में बताया कि वे भविष्य में ग्रेजुएशन करना चाहती हैं। ताकि जनहितैषी योजनाओं में वह हितग्राहियों को और भी बेहतर लाभ दिला सकें।

इसके लिए वर्तमान में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रही हैं। पहले 10 वीं की परीक्षा पास करना है, उसके बाद हायर सेकंडरी की परीक्षा देगीं। विधायक रामबाई सिंह इन दिनों शहर के जेपीबी स्कूल में चल रही ओपन बोर्ड से कक्षा दसवीं की परीक्षा दे रहीं हैं। बुधवार को विज्ञान का पेपर हल करने के बाद गुरूवार को हिंदी विषय का पेपर हल किया।

बेटी रात 2 बजे तक पढ़ाती है, सुबह पांच बजे उठती है

विधायक रामबाई ने कहा कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। यदि मन में लगन हो तो किसी भी उम्र में पढ़ाई कर सकते हैं। उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए उनकी बेटी मेघा ने प्रोत्साहित किया। वही मुझे लगातार 15 दिनों से पढ़ा रही है। जो रात 2 बजे तक मुझे पढ़ाती है और फिर सुबह 5 बजे उठा देती है। उन्होंने कहा कि आज के समय में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। इसीलिए वह आगे की पढ़ाई कर रहीं हैं। वह दसवीं के बाद बारहवीं की परीक्षा देंगी। इसके बाद ग्रेजुएट भी करेंगी। ताकि वह और भी अच्छे तरीके से समाजसेवा का कार्य कर सकें।

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