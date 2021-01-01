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अव्यवस्था:सड़कों पर खुदे गड्‌ढे और सड़क किनारे लगे जर्जर पोल बने खतरा

दमोह7 घंटे पहले
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दमाेह | स्टेशन चाैराहा पर महिनाें से खुदा गड्ढा। हादसे का बना खतरा। - Dainik Bhaskar
दमाेह | स्टेशन चाैराहा पर महिनाें से खुदा गड्ढा। हादसे का बना खतरा।

शहर में जगह जगह सड़काें पर खुदे गड्‌ढे और सड़क किनारे लगे जर्जर विद्युत पोल कभी भी हादसे का कारण बन सकते हैं। स्टेशन चौराहा पर गड्‌ढा खुला पड़ा है जिसके पास यातायात बेरीकेडस लगा दिए गए हैं। भरत विश्वकर्मा सहित स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि करीब आठ माह पहले यहां नाला चोक होने के कारण गडढा बनाया गया था जो अभी तक बंद नहीं कराया गया है। जिससे यहां से निकलने वाले तेजरफ्तार वाहन चालकों राहगीरों को हमेशा ही खतरा बना रहता है।

गड्‌ढे के कारण मार्ग में आवागमन भी बाधित होता है और जाम की स्थिति बनती है। इधर महाकाली चौराहा के पास नाला के पास सड़क किनारे लगा विद्युत पोल नीचे से जर्जर हो गया है जंग लगने से बीच से क्षतिग्रस्त हो गया है और कभी भी गिर सकता है। जबकि इस मार्ग से दिनभर आवागमन होता है ऐसे में हादसे होने की खतरा ज्यादा है। स्थानीय निवासी मन्नू साेनी ने बताया कि विद्युत मंडल के अधिकारियों द्वारा खंभा नहीं हटवाया जा रहा है यदि खंभा गिरता है तो बड़ा हादसा होने से नहीं रोका जा सकता है। लोगों ने खंभा हटवाने की मांग की है।

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