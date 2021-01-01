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पल्स पोलियाे अभियान:जिला अस्पताल में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई

दमोह7 घंटे पहले
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पल्स पोलियाे अभियान की शुरूआत रविवार को जिला अस्पताल से हुई। बच्चों को पोलियो रोधी दवा, दो बूंद जिंदगी की पिलाकर प्रभारी सीएमएचओ डाॅ. तुलसा ठाकुर एवं सिविल सर्जन डाॅ. ममता तिमोरी ने पल्स पोलियो अभियान की शुरूआत की। इस मौके पर जिला टीकाकरण अधिकारी व रोटरी क्लब से सचिव संजय कुमार जैन मौजूद रहे।

डाॅ. तुलसा एवं डाॅ. तिमोरी ने सावित्री लोधी के 6 माह के शिशु देव ग्राम भाट खमरिया एवं डेढ़ वर्षीय बच्ची जया अनीता ठाकुर को पल्स पोलियो दवा पिलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत पोलियो मुक्त हो चुका है लेकिन बच्चों में पोलियो के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए हर बार पांच वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस के मौके पर दो बूंद जिंदगी की पल्स पोलियो दवा पिलाना बेहद जरूरी है।

उन्होने कहा कि यह टीकाकरण बेहद खास है पल्स पोलियो अभियान सिलवर जुबली वर्ष मना रहा है जिसमे 5 वर्ष तक के बच्चों को विकलाॅगता से बचाव के लिए प्रतिरक्षित करने का कार्य राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस के रूप मे संपूर्ण देश मे मनाया जा रहा है। पोलियो रोधी दवा से वंचित बच्चों को अगले दो दिनों मे भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा घर-घर जाकर दवा पिलाने का क्रम जारी रहेगा। इस मौके पर शहरी कार्यक्रम अधिकारी नरेश राठौर, डीसीएम, डीपीएम व टीकाकरण कंट्रोल रूम प्रभारी सहित स्वास्थ्य अमला मौजूद रहा।

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