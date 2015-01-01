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निर्देश:जिले में प्रदूषण की स्थिति खराब होने पर पटाखों का विक्रय और उपयोग प्रतिबंधित

दमोह3 घंटे पहले
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  • दीवाली पर नहीं जलेंगे पटाखे

दमोह। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्रिसिंपल बैंच नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश और राज्य शासन के गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशानुसार जिले में पटाखों के विक्रय और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर तरूण राठी द्वारा आदेश जारी कर एसपी, सीईओ जिला पंचायत दमोह, समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सभी तहसीलदार, परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण एवं समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

आदेश तत्काल प्रभावी हो गया है। तथा 30 नवंबर की मध्यरात्रि तक लागू रहेगा। पटाखों के विक्रय और उपयोग पर लगाया गया यह प्रतिबंध संपूर्ण जिले सीमा क्षेत्रांतर्गत भी लागू होगा।

जिला दंडाधिकारी द्वारा पटाखों के विक्रय और उपयोग पर यह प्रतिबंध नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक 249/2020 में पारित आदेश के पालन में लगाया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश में उन शहरों में पटाखों के विक्रय और उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं जहां पिछले वर्ष नवंबर माह में वायु प्रदूषण की स्थिति खराब थी।

देर रात तक शहर में बिकते रहे पटाखे: बता दें कि आदेश जारी होने के बाद भी शहर के तहसील ग्राउंड पर पटाखा दुकानें संचालित होती रहीं और लोग खरीदी करते दिखे। वहीं शहर में पटाखे फोड़े जाते रहे।

दो घंटे फोड़ सकते हैं पटाखे

आदेशानुसार आगामी त्यौहारों में जिन शहरों की एयर क्वालिटी मध्यम या नीचे हैं, वहां पर मात्र ग्रीन क्रेकर्स ही बेंचे जाएं एवं पटाखें फोड़ने की अवधि मात्र 2 घंटे 8 बजे से 10 बजे तक रखी गई है। कार्रवाई करते है

पटाखा बिक्री पर रोक लगाई गई है, इसके आदेश भी जारी हो गए हैं, जहां पटाखा बिक्री हो रही है वहां बिक्री के लिए पहले लाइसेंस जारी हो गए थे। प्रतिबंध का आदेश बाद में आया है दिखवाते हैं कार्यवाही करते हैं।

- बीडी कतरोलिया, सीएमओ, नपा

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