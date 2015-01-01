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भर्ती:सभी जनपद पंचायतों में सुरक्षा गार्ड-भर्ती की जाएगी

दमोहएक घंटा पहले
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एसएससीआई सिंगरोली द्वारा दमोह जिले की सभी जनपद पंचायतों में सुरक्षा गार्ड भर्ती की जाएगी। इस सबंध मे सीईओ जिला पंचायत डाॅ. गिरीश मिश्रा ने बताया कि प्रत्येक जनपद के लिए 17 से 23 नवंबर तक प्रक्रिया चलेगी।

उन्होंने बताया जबेरा में 17 नवंबर, तेंदूखेडा में 18 नवंबर, हटा में 19 नवंबर, पटेरा में 20 नवंबर, पथरिया में 21 नवंबर, दमोह में 22 नवंबर और बटियागढ़ में 23 नवंबर को सुरक्षा गार्ड भर्ती कैंप का आयोजन एसएससीआई सिंगरौली द्वारा किया जाएगा। डाॅ. मिश्रा ने बताया कि न्यूनतम योग्यता उम्र 21 से 35 वर्ष, योग्यता 10 वीं पास, वजन 56 किलो और ऊंचाई 168 सेंटीमीटर न्यूनतम योग्यता में शामिल हैं।

उन्होंने बताया प्रत्येक जनपद में भर्ती प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक रखी गई है। जानकारी के अनुसार निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी युवक शामिल हो सकते हैं, संस्था द्वारा पंजीयन शुल्क 350 रुपए चयनित होने के बाद एवं चयनित युवकों को प्रशिक्षण का व्यय संस्था द्वारा निर्धारित 9500 रुपए हैं जिसका भुगतान चयनित युवकों को प्रशिक्षण केंद्र सिंगरौली पर स्वंय करना होगा।

सीईओ जिला पंचायत ने सभी सीईओ जनपद पंचायतों और आजीविका मिशन के प्रबंधकों से कहा है कि वे उनकी जनपद क्षेत्र के इच्छिक युवक जो निर्धारित योग्यता रखते हों, सूचित करते हुए सुरक्षा गार्ड एवं पर्यवेक्षक के पंजीयन के लिए सम्मिलित कराएं। साथ ही पंजीयन कार्य के लिए निर्धारित तिथि में जनपद कार्यालय में एक कक्ष उपलब्ध कराते हुए एवं आवश्यक सहयोग प्रदान कर शासन के कोविड19 से सुरक्षा के लिए निर्देशों का पालन करते हुए कैंप का आयोजन करें।

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