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आधा दर्जन बदमाशों द्वारा मारपीट:चरवाहों से मारपीट कर बंधक बनाया और 70 बकरियां छीन ले गए बदमाश

मड़ियादो2 घंटे पहले
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  • जामुन झिरिया के जंगल के पास की घटना

थाना क्षेत्र के निवास गांव के पास जामुन झिरिया के जंगल के पास चरवाहों से करीब आधा दर्जन बदमाशों द्वारा मारपीट कर बंधक बनाकर 70 बकरियां लूट कर ले जाने का मामला सामने आया है।

घटना की सूचना पर मड़ियादो थाना पुलिस की सर्चिंग टीमें बदमाशों की तलाश में रवाना हुईं। पीड़ित चरवाहे को गंभीर हालात में 108 की मदद से इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मड़ियादो लाया गया है। जानकारी के अनुसार मड़ियादो थाना अंतर्गत शनिवार को निवास गांव निवासी काशीराम आदिवासी, पड़ोसी महिला चरवाहे के साथ जंगल में बकरियां चरा रहा था इसी दौरान आधा दर्जन अज्ञात बदमाशों ने मौके पर पहुंचकर चरवाहों से मारपीट की और आंखों पर पट्टी बांधकर बंधक बनाकर इनके पास से करीब 70 नग बकरियां लेकर जंगल में फरार हो गए। काशीराम अठ्या के पैरों और कमर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं महिला की हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।

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