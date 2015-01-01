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घटयात्रा:सिद्धचक्र महामंडल विधान आज से, निकाली जाएगी घटयात्रा

दमोहएक घंटा पहले
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  • वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर महाराज का चातुर्मास समापन की ओर, नवीन पिच्छिका की शोभायात्रा निकाली जाएगी

वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर महाराज का चातुर्मास समापन की ओर है। आचार्य श्री के संघ के सानिध्य में 21 नवंबर से श्री 1008 सिद्धचक्र महामंडल विधान का आयोजन सुबह 7 बजे से अभिषेक शांतिधारा घटयात्रा एवं ध्वजारोहण के साथ प्रारंभ होगा। जो 30 नवंबर को रथ उत्सव के साथ पूर्ण होगा।

इस विधान का आयोजन अरविंद कुमार, अंकित कुमार टाडा वाले परिवार धगड चौराहा के पुण्यार्जन से किया जा रहा है। विधान की पूर्ण तैयारी कर ली गई है। सुधा अरविंद कुमार राजा श्रीपाल महारानी मैनासुंदरी, रजनी अंकित जैन सोधर्में सचि इंद्राणी एवं अंजलि अर्पित कुमार ईशान इंद्र बनेंगे। विधानकर्ता परिवार के कर कमलों से ही ध्वजारोहण किया जाएगा।

सुबह 7 बजे अभिषेक शांतिधारा के बाद 8 बजे आचार्य श्री का मंगल प्रवचन होगें। 8.30 बजे गाजे-बाजे के साथ घटयात्रा प्रारंभ होगी। घटयात्रा के साथ ही नवीन पिच्छिका की शोभायात्रा निकाली जाएगी। विधान के मंत्रोच्चारण एवं क्रिया विधि ब्रह्मचारी प्रतिष्ठा आचार्य नवीन कुमार पं. सुरेशचन्द एवं ब्रह्मचारिणी दीदी द्वारा की जाएगी।

खुश होकर जीने वाला आनंद की जिंदगी जीता है: आचार्य

आचार्य श्री ने मंगल उपदेश देते हुए कहा मधुर व्यवहार ही चुंबकीय व्यक्तित्व कहलाता है, जो सारी दुनिया को अपनी ओर खींचता है। खुशी पाने के लिए इकट्ठा नहीं करना पड़ता है बल्कि छोड़ना पड़ता है। संग्रह करने में कष्ट होता है एवं संग्रह हो जाने पर रक्षण करने में दुख होता है।

संग्रह किया हुआ यदि चला जाए तो भी दुख होता है इसीलिए जोड़ने में नहीं छोड़ने में सुख है। जीवन में ऐसा आचार, विचार, आहार और व्यवहार रखना की तुम पर विश्वास करने वालों का विश्वास कम न हो। यही सच्ची श्रद्धा है। यही सच्चा सम्यक दर्शन है।

जीवन में कभी न नाराज होकर जीना चाहिए, न किसी को नाराज करके जीना चाहिए, जीना है तो बस खुश करके खुश होकर महाराज बनकर जीना चाहिए। खुश होकर जीने वाला आनंद की जिंदगी जीता है। बैरागी को जिंदगी उलझन नहीं सुलझन लगती है, भार नहीं आभार लगती है, कुरूप नहीं स्वरूप लगती है, कठिन नहीं आसान लगती है। उसे आशियाने की जरूरत नहीं पढ़ती बल्कि आशियाने को छोड़कर भगवान के ऊपर आशा और विश्वास लगाकर रखता है। इसलिए कहावत है, आशा से आसमान टिका है।

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