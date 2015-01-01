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  • Six Councilors Will No Longer Contest Elections From The Current Ward, Their Seats Reserved For Other Classes

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चुनाव की दस्तक:छह पार्षद वर्तमान वार्ड से अब नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, उनकी सीट दूसरे वर्ग के लिए आरक्षित

दमोह3 घंटे पहले
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  • कलेक्टोरेट परिसर में दमोह नगर पालिका की आरक्षण प्रक्रिया संपन्न हुई

कलेक्टोरेट कार्यालय में गुरूवार को दमोह नगर पालिका के 39 वार्डों की आरक्षण प्रक्रिया संपन्न हुई। इस प्रक्रिया के बाद कई वार्डों का आरक्षण बदल गया है। जिसकी वजह से करीब आधा दर्जन वार्डों के मौजूद पार्षद इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। क्योंकि उनके वार्ड अन्य वर्गों के लिए आरक्षित हो चुके हैं। उन्हें अपनी भविष्य की राजनीति बरकरार रखने के लिए अब नई जगह तलाशनी होगी या किसी दूसरे वार्ड से दावेदारी करनी पड़ेगी।

जानकारी के अनुसार सिविल वार्ड नंबर 5 से पार्षद विक्रम ठाकुर लगातार कई वर्षों से चुनाव लड़कर पार्षद बनते आ रहे हैं। अभी तक यह वार्ड सामान्य पुरुष के लिए आरक्षित था, लेकिन अब यह वार्ड एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हो गया है। जिसकी वजह से वह अपने वार्ड से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसी तरह सिविल वार्ड नंबर 7 अभी तक सामान्य महिला वर्ग थी।

जिसमें किशोरी देवी चंदेल पार्षद थीं, लेकिन अब यह सीट पिछड़ा वर्ग पुरूष के लिए आरक्षित हो गई है, जिससे यहां से उनके पुत्र मिक्की चंदेल भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसी तरह महावीर वार्ड नंबर 22 सामान्य सीट थी। जिस पर रवि सिंघई पार्षद थे, लेकिन यह सीट अब महिला ओबीसी के लिए आरक्षित हो गई है, जिससे वह इस वार्ड से चुनाव नहीं लड़ पांएगे।

इसी तरह असाटी वार्ड नंबर 2 भी वर्तमान में सामान्य सीट थी, जिस पर श्रेयांश लहरी पार्षद थे, लेकिन अब यह सीट पिछड़ा वर्ग पुरूष के लिए आरक्षित होने से वह इस वार्ड से चुनाव नहीं लड़ पांएगे। नया बाजार नंबर 5 से राजाराम सोनी पिछड़ा वर्ग से पार्षद थी, लेकिन अब यह सीट एसपी पुरूष के लिए आरक्षित होने की वजह से वह भी अब इस वार्ड से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

इधर आरक्षण के दौरान कुछ दलों के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दर्ज कराई है विवेक अग्रवाल ने प्रक्रिया पर सवाल उठाया है और याचिका दायर करने की बात कही है, इसी तरह पार्षद राजाराम सोनी ने आरक्षण की प्रक्रिया पर सवाल उठाया है उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। आरक्षण की प्रक्रिया में कलेक्टर तरूण राठी, एडीएम आनंद कोपरिहा, एसडीएम गगन बिसेन, नगरीय प्रशासन कपिल खरे, सीएमओ बीडी कतरोलिया सहित गणमान्य नागरिक मौजूद थे।

ये है 39 वार्डों की आरक्षण की तस्वीर

आरक्षण प्रक्रिया के दौरान अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल 8 वार्ड में वार्ड क्रमांक 34 चंद्रशेखर आजाद वार्ड, वार्ड क्रमांक 38-कस्तूरबा वार्ड, वार्ड क्रमांक 16- जगजीवन वार्ड, वार्ड क्रमांक 35-राजेंद्र प्रसाद वार्ड, वार्ड क्रमांक 33-किदवई वार्ड, वार्ड क्रमांक 19-बाल्मीकि वार्ड, वार्ड क्रमांक 20-डॉ. अम्बेडकर वार्ड वार्ड क्रमांक 21-भरत वार्ड, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 आरक्षित किया गया जिसमें वार्ड क्रमांक 5 मिशन वार्ड आरक्षित किए गए हैं।

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित 10 वार्डों में वार्ड क्रमांक 29-नरसिंह वार्ड, वार्ड क्रमांक 25-असाटी वार्ड, वार्ड क्रमांक 10-गुरू नानक वार्ड, वार्ड क्रमांक 14-सरदार सिंह वार्ड, वार्ड क्रमांक 37-साकेत वार्ड, वार्ड क्रमांक 7-रानी अवंतीबाई वार्ड, वार्ड क्रमांक 36-रानी दमयंती वार्ड, वार्ड क्रमांक 22-महावीर वार्ड, वार्ड क्रमांक 28-गौरीशंकर वार्ड तथा वार्ड क्रमांक 31-संत विनोवा भावे वार्ड, अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल 4 वार्डों में वार्ड क्रमांक 34-चंद्रशेखर आजाद वार्ड, वार्ड क्रमांक 19-बाल्मीकि वार्ड, वार्ड क्रमांक 20 -डॉ.अम्बेडकर वार्ड तथा वार्ड क्रमांक 33-किदवई वार्ड आरक्षित किए गए हैं।

अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए कोई वार्ड आरक्षित नहीं किया गया है अत: कुल वार्ड की संख्या निरंक है। अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल 5 वार्डों में वार्ड क्रमांक 28-गौरीशंकर वार्ड, वार्ड क्रमांक 22-महावीर वार्ड, वार्ड क्रमांक 31-संत विनोवा भावे वार्ड, वार्ड क्रमांक 29-नरसिंह वार्ड और वार्ड क्रमांक 10-गुरू नानक वार्ड आरक्षित किए गए हैं।

इसी प्रकार महिला के लिए (उक्त सरल क्रमांक 4,5 व 6 के अलावा ) आरक्षित 10 वार्डों में वार्ड क्रमांक 8-कृष्णा वार्ड, वार्ड क्रमांक 4-संजय वार्ड, वार्ड क्रमांक 9-तुलसी वार्ड, वार्ड क्रमांक 26-गुरूगोविंद वार्ड, वार्ड क्रमांक 30-जय प्रकाश नारायण वार्ड, वार्ड क्रमांक 15-शहीद प्रेमचंद वार्ड, वार्ड क्रमांक 2-रानी दुर्गावती वार्ड, वार्ड क्रमांक 1- सिविल 1 वार्ड, वार्ड क्रमांक 23-गोविंद वल्लभ पंत वार्ड, वार्ड क्रमांक 6-छात्रसाल वार्ड के अलावा शेष वार्ड अनारक्षित घोषित किए गए हैं।

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