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मासूम की मौत:6 साल की मासूम को सर्प ने डंसा, मौत

बनवार/ दमोहएक घंटा पहले
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जबेरा थाना के अंतर्गत के गांव चौपरा चंडी में लखन सिंह की 6 साल की मासूम बेटी भागवती को बीती रात सर्प ने डस लिया। वह परिवार के सदस्यों के साथ जमीन पर सो रही थी, तभी सर्प ने उसे डस लिया।

जब मासूम ने जागकर परिजनों से पेट में दर्द होने की बात कही तो पिता ने आसपास के लोगों को नींद से जगाकर उपचार के लिए कहा। इस बीच मासूम के मुंह सफेद झांग निकला तो परिजनों को आभास हो गया कि किसी जहरीले सांप ने उसे काटा लिया है।

परिजन उसे अस्पताल ले जाने को हुए, इस बीच जहरीले सांप का जहर भागवती के पूरे शरीर में पहुंचने की वजह से उसकी मौत हो गई। घर वालों व पड़ोसियों के द्वारा सांप को घर में खोजा गया तो जहरीला काला गरेता सांप छुपा हुआ मिला। जिसको ग्रामीणों ने मार दिया।

शुक्रवार को जबेरा सीएचसी में मासूम का पीएम करवाया गया। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। उधर मासूम की मौत से उसके परिजनों में चीख-पुकार मच गई। हादसे से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। शुक्रवार की दोपहर में नम आंखों के साथ मासूम का दाह संस्कार किया गया।

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