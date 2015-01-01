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  • Surveillance Samples Of Milk Products Made From Khova, Cheese And Chhena Were Taken From The City Under The Survey.

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निरीक्षण:सर्वे के तहत शहर से खोवा, पनीर एवं छेना से निर्मित दुग्ध पदार्थों के सर्विलेंस नमूने लिए गए

दमोहएक घंटा पहले
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  • दूध डेयरियों, मिठाई दुकानों का किया गया निरीक्षण

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए मिल्क प्रोडक्ट सर्वे 2020 के तहत शहर से खोवा, पनीर एवं छेना से निर्मित दुग्ध पदार्थों के लिए सर्विलेंस नमूने लिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग द्वारा शहर स्थित दूध डेयरियों, मिठाई दुकानों का निरीक्षण किया गया।

एफएसएसएआई द्वारा दीवाली त्यौहार के दौरान दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा परीक्षण के लिए देशव्यापी मिल्क प्रोडक्ट सर्वे 2020 शुरू किया गया है जो कि संपूर्ण देश में जिले स्तर पर 12 एवं 13 नवंबर को संपन्न किया जाना है। इसके तहत खोवा, पनीर एवं छेना आदि से निर्मित दुग्ध पदार्थों के नमूने एकत्रित किए जाने हैं।

इसी के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश अहिरवाल ने एनसीएमएल के प्रतिनिधि ब्रजेश सिंह के साथ निरीक्षण की कार्यवाही करते हुए रेड क्रॉस मार्केट, जिला अस्पताल के पास स्थित अमृत सागर डेरी से पनीर का सर्विलेंस नमूना, घंटाघर स्थित गुजरात स्वीट्स से मावा कतली स्वीट एवं मलाई चाप छेना स्वीट एवं सत्कार लॉज के पास स्थित राजस्थान मिष्ठान भंडार से नमूना लिया।

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