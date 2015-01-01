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दमोह-जबलपुर मार्ग का मामला:छह महीने से चल रही टेंडर प्रक्रिया, 21 दिसंबर तक सड़क सुधार के आसार नहीं

दमोहएक घंटा पहले
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  • जबेरा बायपास पर ड़ेढ साल से 20 फीट का गड्ढा

एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान एमपीआरडीसी ने 21 दिसंबर तक दमोह-जबलपुर मार्ग की जर्जर सड़क ठीक कराने का आश्वासन हाईकोर्ट को दिया है, लेकिन सवाल यह है कि इतने कम समय में पूरी सड़क कैसे ठीक हो पाएगी। क्योंकि छह माह में दो बार सड़क के टेंडर निकाले गए और प्रक्रिया रोक दी गई। जबकि यहां पर जर्जर सड़क को लेकर हर दिन लोगों की मुसीबत बढ़ती जा रही है।

दरअसल हटा के संदीप बजाज ने वर्ष 2016 में एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी। जिसमें उन्होंने जबलपुर-दमोह मार्ग की जर्जर हालात हो लेकर सवाल उठाया था। बताया था कि एमपीआरडीसी ने जबलपुर से दमोह के बीच सड़क बनाने व मेंटेनेंस का ठेका 2009 में मुंबई की मेसर्स एस्सेल जबलपुर दमोह टोल रोड को दिया था।

मेंटनेंस न होने से सड़क बदहाल हो गई है। उसमें 1 फिट से 20 फिट लंबे और बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। जबकि ठेके की शर्त के अनुसार सड़क का मेंटेनेंस होना था, मगर एजेंसी मेंटनेंस नहीं कर रही है। एजेंसी खस्ताहाल सड़क टोल टैक्स वसूल रही है।

याचिका पर सुनवाई के दौरान तीन दिन पहले राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव ने जबलपुर-दमोह सड़क के बारे में अंतरिम रिपोर्ट पेश कर बताया कि खराब निर्माण व सुधार के लिए सरकार कदम उठा रही है। फिलहाल, सड़क को वाहन चलाने योग्य बनाने पर जोर दिया जा रहा है। मामले में एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने अंतरिम रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेने का निर्देश देकर मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर नियत की है।

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