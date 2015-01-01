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दमोह में मौसम का हाल:बारिश के बाद दिन का तापमान 4.8 डिग्री गिरा

दमोहएक घंटा पहले
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शहर सहित जिले में गुरूवार की शाम हुई जोरदार बारिश के बाद शुक्रवार को दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सुबह से धुंध छाई रही तो दिनभर मौसम में ठंडक बनी रही।

दिन का तापमान 27.2 डिग्री दर्ज किया गया तो रात का तापमान 17.6 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि गुरूवार को दिन का तापमान 32.0 डिग्री एवं रात का तापमान 18.0 डिग्री दर्ज किया गया था। बारिश होने से दिन का तापमान 4.8 डिग्री तो रात का तापमान 0.4 डिग्री नीचे गिर गया।

बता दें कि गुरूवार की शाम शहर में तेज हवा के बाद करीब 15 मिनट बारिश हुई थी इस बीच 7 मिमी बारिश दर्ज की गई। कृषि मौसम विज्ञान केंद्र के कृषि मौसम वैज्ञानिक राजेश खवसे ने बताया भोपाल द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार दमोह जिला में 21 से 25 नवंबर के बीच मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

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