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तेज रफ्तार:तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी, ट्रक के पहिए गड्ढे में धंसे

दमोह2 घंटे पहले
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दमोह कटनी मार्ग पर घाट पिपरिया और टोल नाका के बीच तेज रफ्तार चार पहिया वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत रही किसी काे गंभीर चोट नहीं आई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची।

जानकारी अनुसार उज्जैन से अमरकंटक जा रही कार सड़क पर आई बाइक को टक्कर लगने से बचाने के चक्कर पलट गई और क्षतिग्रस्त हो गई। बताया गया है कार महात्मा चला रहे थे, जिन्हें मामूली चाेट आई है।इसी तरह पटेरा कुम्हारी मार्ग पर पटपरा नाला के पुल पर गड्ढे में ट्रक के पहिए धंस गए। जिससे ट्रक पलटते-पलटते बचा। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है। लेकिन मार्ग से आवागमन बाधित रहा।

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