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ओवर ब्रिज:पानी निकासी के नहीं हैं प्रबंध, घरों के सामने बन गए गंदे पानी के तालाब

दमोह5 घंटे पहले
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शहर के रेलवे ओवर ब्रिज से विंध्यवासिनी मंदिर का एरिया मागंज वार्ड नंबर 6 के अंतर्गत आता है। इस वार्ड में अधिकांश गरीब वर्ग के लोग निवास करते हैं। पिछली बार यहां की जनता ने कांग्रेस के नेहा पप्पू कसोटिया को पार्षद चुना था। लोगों के अनुसार विपक्ष पार्टी में होने के बावजूद भी वार्ड में विकास संबंधी काम तो हुए, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी समस्या साफ-सफाई की है। वार्ड का अधिकांश हिस्सा रेलवे लाइन के बाजू से है। जिससे यहां पर लाइन के बाजू से ही शहर के कछियाना मोहल्ला क्षेत्र से आने वाला गंदा पानी के बड़े-बड़े गड्‌ढों में बारह माह पानी भरा रहता है। जिससे आसपास रहने वाले लोग गंदगी एवं बदबू से परेशान रहते हैं। दूसरी ओर छोटे-छोटे बच्चों को इन गड्‌ढों में डूबने का खतरा बना रहता है। दूसरी ओर नालियों की भी नियमित सफाई नहीं होने से चोक पड़ी हैं। कई जगह से पानी नालियों के ऊपर से बहने लगता है।

बोलती तस्वीर: बदबू फैलाता गंदा पानी

ये है वार्ड 16 में विकास कार्यों की स्थिति

  1. वे काम जो हुए :सुलभ कांप्लेक्स, पैवर्स, 200 कुटीर, घर-घर नल कनेक्शन, सीसी रोड, धर्मशाला का निर्माण
  2. वे काम जो अधूरे हैं: वार्ड में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है
  3. वे काम जो नहीं हुए: वार्ड में ड़कों का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है

समस्याएं...
1. जर्जर सड़कें 2. सफाई का अभाव

कोई कमी नहीं छोड़ी
Ã विपक्ष का पार्षद होने के बावजूद भी मैंने अपने वार्ड के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। घर-घर नलजल योजना, सुलभ कांप्लेक्स, सीसी रोड, पैवर्स, नालियों के अलावा 200 पीएम आवास की कुटीरें बनवाई हैं। रेलवे लाइन के पास पानी भरने की समस्या है, उसे भी नाले में जोड़ने के प्रयास करेंगेे।
- नेहा पप्पू कसोटिरया, पूर्व पार्षद

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