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जहर का सेवन:सूदखोराें से परेशान युवक ने खाया जहर, हालत गंभीर

दमोह5 घंटे पहले
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देहात थाना क्षेत्र के सागर नाका पुलिस चाैकी अंतर्गत रहने वाले एक युवक ने जहर का सेवन कर लिया। जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल में इलाजरत भूरा पटेल ने बताया कि इमलाई के पास रहने वाले दो लाेगों द्वारा गाली गलौच कर मारपीट की गई, उन्होंने बताया कि महेश पटेल से कुछ दिन पहले कुछ रुपए लिए थे लेकिन लौटा दिए थे लेकिन अभी ब्याज मांगा जा रहा है इसके अलावा एक अन्य युवक से भी रुपए उधार लिए थे उसका ब्याज लिया जा रहा है, और घर पर आकर जबरन परेशान किया जाता है। हालांकि देर रात तक पुलिस को मामले की जानकारी नहीं थी। न ही किसी तरह की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। सागरनाका चौकी प्रभारी एसबी मिश्रा का कहना है कि मुझे मामले की जानकारी नहीं है कोई शिकायत नहीं आई है।

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