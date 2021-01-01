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आत्महत्या:शादी न होने से परेशान युवक ने लगाई फांसी

दमोह5 घंटे पहले
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मगरोन थाना क्षेत्र के ग्राम पांडाझिर में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक शादी न होने की वजह से परेशान था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया है। पुलिस के अनुसार नारायण पिता कुद्दू पटेल 32 निवासी पांडाझिर मंगलवार को घर से निकला था, जो देर शाम तक घर नहीं आया तो परिजनों ने उसकी खोजबीन की। इस दौरान पता चला कुद्दू ने घर के पास बने कुएं के अंदर फांसी लगा ली है। मृतक के बड़े भाई हरिदास पटेल ने बताया कि उसका छोटा भाई शादी न होने से अक्सर परेशान रहता था। वह नशे का भी सेवन करता था, इसी वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी। हम लोगों से कई बार शादी कराने की बात कहता था। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई के बाद पीएम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर जांच शुरू कर दी।

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