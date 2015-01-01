पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

खुदकुशी:लिखा...अब मैं थक चुकी हूं... और लगा लिया फंदा

दमोहएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • बंद कमरे में महिला बैंक अधिकारी ने लगाई फांसी

शहर के सागर नाका चौकी के पास स्थित प्रेम नगर में इलाहाबाद बैंक में महिला अधिकारी पूजा पांडे 31 ने बीती रात किराए के मकान में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला अधिकारी के पास से पुलिस को सुसाइड नोट मिला।

नोट में केवल... अब मैं थक चुकी हूं...लिखा है। हालांकि पुलिस को एक रजिस्टर भी मिला है। जिसमें युवती ने अंग्रेजी भाषा में अपनी तलाक से लेकर कुछ बातों का उल्लेख किया है। पुलिस ने रजिस्टर को जब्त कर लिया है। इधर शुक्रवार को सुबह परिजन दमोह पहुंचे और पोस्ट मार्टम के बाद शव लेकर भोपाल चले गए।

पहले लव मैरिज की, फिर तलाक ले लिया

भोपाल से दमोह पहुंचे पूजा पांडे के पिता लालजीत पांडे ने बताया कि पूजा का चयन बैंक में क्लर्क के पद पर हुआ था। उसे पहली ज्वाइनिंग जबलपुर में मिली थी। यहीं पर उसकी मुलाकात बैंक में ही पदस्थ अधिकारी आशुतोष कमारिया से हुई थी। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन जाति बंधन होने के चलते शादी से उन्होंने इंकार कर दिया था, मगर पूजा नहीं मानी और शादी कर ली थी।

उन्होंने बताया कि डेढ़ साल बाद ही दोनों के बीच रिश्ते में दरार पड़ गई और पूजा ने आशुतोष से तलाक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दायर कर दी थी। जुलाई में उनका तलाक हो गया था। पिता का कहना है कि पूजा और आशुतोष ने जबलपुर में एक मकान खरीदा था। जिसकी किस्त दोनों के खाते से कट रही थी।

पूजा ने इसमें करीब ढाई लाख रुपए जमा किया था, मगर तलाक के बाद उसने आशुतोष से मकान लेने के लिए कह दिया था और रुपए भी नहीं मांगे थे, लेकिन आशुतोष ने मकान नहीं लिया और पूजा के खाते से किस्त कटती जा रही थी। वर्तमान में आशुतोष सागर में पदस्थ है। वह संपर्क में था कि नहीं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

मगर पिता ने बताया कि पूजा कुछ समय से निराश चल रही थी, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं था। यदि वह कुछ बता देती तो समस्या का हल निकाल लेता।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें