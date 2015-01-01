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मौत:सड़क किनारे खेल रही 3 साल की बच्ची को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, मौत

गढ़ाकोटा2 घंटे पहले
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गढ़ाकोटा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम हरदौट में तेज रफ्तार ट्रक ने राेड किनारे खेल रही बच्ची काे टक्कर मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हाे गई। सागर रेफर करने बाद के बच्ची ने रास्ते ही दम तोड़ दिया।

जानकारी के आनुसार रहली से गढ़ाकोटा आ रहे तेज रफतार ट्रक ने रोड किनारे खेल रही हरिसींग अहिरवार की तीन साल की बच्ची रागिनी को टक्कर मार दी। जिससे गंभीर घायल हो गई। जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़ाकोटा लाया गया। जहां डाक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद सागर रेफर कर दिया। निजी वाहन से सागर ले जाते समय रास्ते मे बच्ची की मौत हो गई।

परिवार वालों ने बताया कि 108 को फोन लगाया था और उन्होंने 2 घंटे की बात कही थी वाहन की जुगाड़ में हम लोग लेट हो गए। बच्ची को सागर ले जाने में देर होने से बच्ची की रास्ते में मौत हो गई। इस बीच ग्राम वासियों ने ट्रक चालक के साथ मार पीट कर दी। मौके पर पुलिस पहुंची और ट्रक चालक एवं ट्रक एमपी 17 एच एच 2904 को मौके से जब्त कर थाने ले आई।

वहीं बच्ची कि मौत के बाद बच्ची के परिजन ने पुलिस पर गाली गलौज का आरोप लगाया है। वहीं थाना प्रभारी प्रशांत मिश्रा ने परिजनों के आरोप के बारे में कहा कि मुख्य मार्ग था और छोटे बच्चे नादानी मे मुख्य सड़क पर आ जाते हैं। इसलिए पीड़ित परिवार के लोगों से चर्चा हुई थी ना की गाली गलौज। जिसका पीड़ित परिवार गलत आशय लगा रहे हैं। वहीं पूरे मामले मे पुलिस ने पंचनामा बनाकर मर्ग कायम कर जांच मे लिया है। अभी- बच्ची का शव गढ़ाकोटा की पीएम हाउस में रखा गया है सुबह पोस्टमार्टम कर परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा।

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