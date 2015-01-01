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कार्रवाई का इंतजार:महिला दुकानदार से मारपीट करने वाले मुंशी पर अब तक नहीं कार्रवाई

घुवाराएक घंटा पहले
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नगर में एक सप्ताह पहले उप थाना के मुंशी ने एक महिला दुकानदार के साथ मारपीट कर उसका सामान फैंक दिया था। महिला की दुकान का सामान पैरों से कुचल दिया था। इससे आक्रोशित होकर दुकानदारों ने जाम लगा दिया था, पीड़ित महिला ने थाना में इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद मुंशी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

दुकानदारों द्वारा जाम लगाए जाने के बाद तहसीलदार सुनील वर्मा व भगवां थाना प्रभारी डीएसपी पंकज मिश्रा ने मौके पर जाकर घटना की जानकारी लेते हुए पीड़ित महिला को न्याय दिलाने की बात करते हुए जाम को खुलवाया था।

पीड़िता से घटना संबंधी आवेदन लेते हुए आवेदन को जांच के लिए एसडीओपी बड़ामलहरा राजाराम साहू के लिए प्रेषित किया था। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसे लेकर पीड़ित महिला ने भूखहड़ताल पर बैठने की बात कही है। इस संबंध में बड़ामलहरा एसडीओपी राजाराम साहू का कहना है कि मामले की जांच चल रही है।

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