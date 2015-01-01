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हटा पुलिस ने की कार्रवाई:कार से शराब की तस्करी कर रहे 3 आरोपी पकड़े

हटाएक घंटा पहले
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हटा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर अवैध शराब की तस्करी कर रहे तीन आरोपियों को एक कार के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया।

हटा थाना प्रभारी दीपक खत्री ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक कार में तीन युवक शराब ले जा रहे हैं। इस पर पुलिस ने दबिश देकर राय पेट्रोल पंप के समीप आरोपी नेतराम पिता जगत 27 निवासी लुकान, टुनटुन पिता अनिल बाडई 20 निवासी देवरिया जिला औरंगाबाद, चंदन पिता गोविंद मेहता 20 निवासी देवरिया थाना कुटुंबा जिला औरंगाबाद को पकड़ा है।

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि शासकीय देशी शराब दुकान चंडीजी से महेश पुरानी के घर शराब ले जा रहेे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक सफेद रंग की बोलेरो कार, चार कार्टून में 200 पाव शराब जब्त की है।

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