पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पटाखा दुकान:हटा में तहसीलदार आवास मैदान में सजी पटाखा दुकानें

हटाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

दीपावली त्योहार को देखते हुए हटा प्रशासन द्वारा तहसीलदार आवास मैदान पर पटाखा दुकानें लगाने का निश्चय किया गया है। जिसके बाद नगर पालिका की टीम द्वारा मैदान में टेंट लाइट की व्यवस्था कर लगभग 21 दुकानों का स्थल निर्धारण किया गया है। जानकारी के अनुसार 21 दुकानदारों ने जिला कार्यालय से पटाखा विक्रय के लाइसेंस प्राप्त किए हैं।

जिनके अनुसार दुकानें स्थापित की गई हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार संपूर्ण जिले में पॉल्युशन का लेवल मानक स्तर से ज्यादा होने के कारण रात 8 से 10 बजे 2 घंटे पटाखा जलाने का समय निर्धारित किया गया है एवं केवल ग्रीन पटाखा जलाने एवं बेचने की अनुमति दी गई है। इस बार पटाखा विक्रय के लिए प्रशासन द्वारा गाइड लाइन भी जारी की गई है। जिसके अनुसार चाइनीज पटाखों के विक्रय पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।

वहीं पटाखों के लेवल पर किसी भी देवी-देवताओं की फोटो अंकित नहीं रहेगी। नियम की अवहेलना करने पर जुर्माना के साथ सजा का भी प्रावधान किया गया है। एसडीएम राकेश मरकाम ने बताया कि चाइना में निर्मित पटाखा विक्रय पर रोक है। अधिकारियों की टीम लगातार पटाखा बाजार का निरीक्षण करेगी ताकि नियमों का पालन कराया जा सके।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें