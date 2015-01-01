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परेशानी:धनतेरस पर बड़ा बाजार में दुकानों का सामान बाहर तक फैलाया, लगा जाम

हटाएक घंटा पहले
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  • अस्थाई बर्तन बाजार लगने और प्रशासनिक अनदेखी से फैली अव्यवस्थाएं

प्रशासनिक अनदेखी के चलते इस बार भी दीपावली त्यौहार में अव्यवस्थाओं का आलम बना रहा। बड़ा बाजार में धनतेरस से तीन दिन अस्थायी बर्तनों का बाजार लग जाने से बाजार और अधिक संकीर्ण हो जाता है। बर्तन दुकान के अलावा इसी जगह दीपक, रुई, फल, सब्जी, लाई, फूला सहित अन्य दुकानें बढ़ जाती हैं।

जिससे पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है। इस परेशानी को और अधिक स्थायी दुकानदारों ने तब और बढ़ा दिया जब उन्होंने अपनी निर्धारित दुकानों को अस्थायी रूप से आगे बढ़ा दिया। बड़ा बाजार क्षेत्र में अरुण सिंघई की दुकान से मिठाई लाइन तक दुकानदारों ने अपनी दुकानों को तीन से चार फीट तक आगे बढ़ा लिया। पटैरिया कांप्लेक्स तरफ फल सब्जी के ठेले खड़े हो गए। इसी दौरान माल से भरे छोटा हाथी, हाथ ठेला, बाइक के आवागमन से हर पल जाम की स्थिति निर्मित होती रही, लेकिन पुलिस प्रशासन और नगरपालिका ने इस समस्या से अपना कोई सरोकार नहीं समझा।

जबकि कुछ दुकानदारों ने प्रतिवर्ष होने वाली इस समस्या को एसडीएम राकेश मरकाम से मिलकर बड़ा बाजार में वाहनों की आवाजाही रोकने की मांग की थी। जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नगर पालिका ने औपचारिकता निभाते हुए डिवाइडर लगाकर समस्या से इतिश्री कर ली, तो कुछ दुकानदारों ने बैरीकेड के पास ही दुकान लगा ली। इस दौरान व्यवस्था के लिए एक भी आरक्षक की उपस्थिति नहीं देखी गई।

हर बार परेशान होते हैं लोग: स्थानीय निवासी रामसेवक पटेल, हरिनारायण सिंह, रूपनारायण पटेल ने बताया कि हटा में दीपावली, धनतेरस को हर बार यही स्थिति बनती है। जिससे हटा नगर सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों से खरीददारी करने आने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। इसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इस संबंध

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