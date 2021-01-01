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हादसा:अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत

जबेरा7 घंटे पहले
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सिंग्रामपुर चौकी अंतर्गत गुबरा ओर कुसमी के बीच रविवार की शाम एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। जिससे बाइक पर सवार की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।

जानकारी के अनुसार तेजगढ़ के सुनवाई निवासी राजेश पिता पूरनलाल रैकवार 32 अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ बाइक से कुसमी गांव दवाई लेने आया था। जहां से वापस लौटते समय तेज रफ्तार वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में राजेश रैकवार की घटना स्थल पर ही मौत् हो गई। वहीं उसकी पत्नी लक्ष्मी गंभीर रूप से घायल हो गई। सड़क से निकल रहे लोगों द्वारा सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे।

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