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अव्यवस्था:गड्ढों को देखकर भी सुध नहीं ले रहे अधिकारी, कंपनी वसूल रही है टोल

जबेराएक घंटा पहले
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दमोह-जबलपुर बाइपास सड़क पर मुड़ेरी चौराहे के समीप पुलिया के किनारे लगभग 20 से 25 फीट गहरा गड्‌ढा सड़क के धंसकने के कारण हो गया है। जिसमें कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कोई भी बस या ट्रक पूरा का पूरा गड्ढे में समा सकता है। इसके बावजूद भी कंपनी के द्वारा लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

जबेरा के भदर नाले के समीप जहां से बाईपास सड़क प्रारंभ होती है, वहां पर सड़क तो देखने को ही नहीं मिलती बल्कि पांच 5 फीट गहरे और 10 फीट चौड़े गड्‌ढे बने हुए हैं। इस संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि इस बाईपास सड़क का शीघ्र पुनर्निर्माण नहीं किया जाता है तो वह आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

मध्य प्रदेश सड़क निर्माण निगम के संभागीय प्रबंधक आरएस चंदेल का कहना है कि इस सड़क के सुधार कार्य के लिए पिछले 6 माह से प्रक्रिया चल रही है और इसके लिए दो प्रकार के टेंडर जारी किए गए थे जिसमें एक टेंडर जो कि पूरी जबलपुर से दमोह तक की सड़क में जहां जहां सुधार कार्य की आवश्यकता है, उसके लिए जारी किया गया था जिसे ओपन भी किया जा चुका है।

दूसरा टेंडर जबेरा बाईपास के लिए लगाए गए थे जो कि जमा हो चुके हैं उस टेंडरों को आज या कल तक खोल दिया जाएगा, उसके बाद इन दोनों टेंडर के अंतर्गत इस सड़क के सुधार के लिए कार्य प्रारंभ हो जाएंगे।

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