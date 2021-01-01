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मारपीट:जंगल में लकड़ी बीनने के दौरान युवकों पर दो रीछों ने कर दिया हमला, गंभीर

जबेरा7 घंटे पहले
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जनपद जबेरा के ग्राम पारना के समीप जंगल में रविवार की दोपहर जंगल में लकड़ी बनने गए दो युवकों पर रीछ ने हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया।

जिन्हें जबेरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार अनिल पिता द्वारका प्रधान 18 व सचिन पिता मोली साहू 20 रविवार की दोपहर जंगल में लकड़ी बनने गए थे। इसी दौरान दो रीछ एवं उनके छोटे-छोटे बच्चों ने दोनों युवकों पर हमला कर दिया।

इस दौरान रीछ ने दोनों युवकों के शरीर में कई जगह गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। जिसमें पीछ, सिर, हाथ में गहरे घाव हो गए हैं।

महत्वपूर्ण बात यह रही कि दोनों युवकों ने हार नहीं मानी और यहां-वहां दौड़कर अपनी जान बचाने का प्रयास करते रहे, इसके बावजदू भी रीछ उनके पीछे रहे। इसके बाद दोनों युवकों ने पहाड़ी से कूंदकर दोनों रीछ से अपना पीछा छुड़ाया जिससे उनकी जान बच गई।

इसके बाद फोन पर अपने परिजनाों को सूचना दी। कुछ देर बार परिजन वहां पहुंचे, इस दौरान रीछ जंगल की ओर भाग गए। घायलों को तत्काल ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। जहां पर उनका इलाज चल रहा है।

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