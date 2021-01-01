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विरोध प्रदर्शन:पेट्रोल के दामों में मूल्यवृद्धि को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

जतारा2 घंटे पहले
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युवा कांग्रेस ने नजदीकी पेट्रोल पंप पर बढ़ते पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जिसमें युवा कांग्रेस के विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष जुगल वर्मा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश सचिव आरआर बंसल ने कहा कि लगातार हो रही वृद्धि से आम व्यक्ति परेशान हैं, डीजल-पेट्रोल के दाम बढ़ने से देश में असंतोष बढ़ रहा है।

वहीं केंद्र सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। अगर मूल्य वृद्धि नहीं रोकी गई तो जल्दी ही आंदोलन होगा। प्रदर्शन में हर्षवर्धन सिंह, नीरज देशमुख अतहर खान, अरबाज मंसूरी, नीरज अहिरवार व अंकुल यादव सहित कई कांग्रेसी उपस्थित थे।

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