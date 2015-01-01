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फिल्म महोत्सव:हमारी इंडस्ट्री खजुराहो में फिल्म निर्माण करे: पोलो

खजुराहो14 मिनट पहले
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पेरू राजदूत कार्लो आर. पोलो
  • अमेरिका के पेरू देश के राजदूत कार्लो आर. पोलो काफी खुश और उत्साहित

खजुराहो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अपने देश की फिल्म को लेकर शामिल होने आए दक्षिण अमेरिका के पेरू देश के राजदूत कार्लो आर. पोलो काफी खुश और उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि मैं खजुराहो फिल्म महोत्सव की ख्याति से बहुत प्रभावित हूं।

खास बात है कि यह आयोजन विश्व धरोहरों व स्मारकों की नगरी खजुराहो में होता है। जिसका नाम दुनिया के नक्शे पर अंकित है। उन्होंने कहा कि यहां के ऐतिहासिक धरोहरों व मंदिरों की पाषाण शिल्पकला ने भी मुझे खजुराहो फिल्म महोत्सव में अपने देश की फिल्म “लास्ट आफ्टर नून’’ प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित किया। हमारे देश की यह फिल्म खजुराहो में प्रदर्शित होगी, इसका निर्देशन जोएल क्लेरिओ ने किया है।

पेरू राजदूत पोलो ने कहा कि खजुराहो फिल्म महोत्सव 2 देशों की संस्कृति को और समृद्ध करेगा। साथ ही मेरा प्रयास होगा कि हमारे देश की इंडस्ट्री यहां आकर फिल्म बनाए। खजुराहो एक अच्छा स्थान है। फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला का अच्छा प्रयास है। निश्चित रूप से भविष्य में दुनिया से लोग खजुराहो में मंदिरों के साथ इस फिल्म महोत्सव को देखने भी आएंगे।

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