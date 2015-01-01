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युवती लापता:20 साल की युवती लापता, मामला दर्ज, 15 दिन पहले पति से विवाद के बाद मायके आई थी

खुरई3 घंटे पहले
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अब्दुल हम्मीद वार्ड निवासी 20 वर्षीय युवती 15 दिन पहले पति से विवाद के बाद मायके आई थी, जहां से वह लापता हाे गई। पुलिस के मुताबिक फरियादी जस्सू अहिरवार पिता सुकना अहिरवार 44 वर्ष ने रिपाेर्ट दर्ज कराई कि वह मजदूरी करता है, उसकी दाे लड़कियां, एक लड़का है।

बड़ी लड़की नेहा की शादी दाे साल पहले बालाबेहट ललितपुर में हुई थी। पति ब्रजभान से विवाद हाेने से वह करीब 15 दिन पहले खुरई मायके अा गई थी। 4 नवंबर काे दाेपहर में जब फरियादी घर पहुंचा ताे नेहा घर पर नहीं दिखी।

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