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सूअर का आतंक:फसल उजाड़ने 25 जंगली सूअर खेत में घुसे, युवक घायल

खुरई2 घंटे पहले
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रविवार सुबह करीब चार बजे जरूआखेड़ा के पास स्थित मूड़रा गांव में खेत में रखवाली कर रहे युवक पर जंगली सूअर ने हमला कर घायल कर दिया। परिजन युवक काे लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जरूवाखेड़ा पहुंचे। वहां प्राथमिक उपचार के बाद सिविल अस्पताल खुरई रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक के खेत में मसूर लगी की फसल की रखवाली कर रहा था, तभी मसू की फसल चाैपट करने आए सूअर ने हमला कर दिया। घायल उधम प्रजापति उम्र 30 वर्ष ने बताया कि मूडरा गांव में उसकी जमीन है।

जहां मसूर की फसल लगी हुई है। फसल की देखरेख के लिए वह खेत में ही बनी झोपड़ी में सो रहा था। बीती रात करीब 4 बजे उसे खेत में कुछ आवाज आई तो उसने उठकर खेत में जाकर देखा तो अंधेरे में कुछ जानवर दिखे। युवक ने टॉर्च जलाकर खेत में थोड़ा अंदर जाकर देखा तो करीब 25 जंगली सूअर खेत में अंदर घुसे थे और मसूर की फसल को नुकसान पहुंचा रहे। युवक ने आवाज लगाकर उन्हें भगाने की कोशिश की तो एक सूअर ने भागते समय उस पर हमला कर दिया।

उधम ने बताया कि सूअर ने उसके पैर व हाथ में काटा है। हाथ-पैर में घाव के बड़े निशान बन गए है। गाैरतलब है कि 10 दिन पहले ताेड़ाकाछी गांव में जंगली सूअर ने युवक पर हमला किया था और उसके पैर, जांघ में घाव कर मांस निकाल दिया था। युवक का इलाज सिविल अस्पताल में किया गया था।

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