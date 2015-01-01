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मंडी:कृषि उपज मंडी आज से खुलेगी, एसडीएम ने व्यापारियाें, हम्मालाें में समझाैता कराया

खुरई2 घंटे पहले
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  • आधार रेट पर ही 16% वृद्धि कर हम्माली दराें का भुगतान हाेगा, 31 दिसंबर तक लागू

गुरूवार काे एसडीएम कार्यालय में कृषि उपज मंडी के हम्मालाें और व्यापारियाें के बीच 16 प्रतिशत वृद्धि का पेंच एसडीएम मनाेज चाैरसिया ने दाेनाें पक्षाें से बात कर सुलझाया दिया। नई वृद्धि दर का निर्णय लिखकर दाेनाें पक्षाें से हस्ताक्षर भी कराए। इसके बाद मंडी खुलने का निर्णय भी हाे गया। 18 दिसंबर 2020 शुक्रवार काे मंडी खुलेगी, किसानाें के अनाज की नीलामी हाेगी।

उसके पहले सुबह हम्माल अपने-अपने व्यापारियाें काे बाहर रखा अनाज सुरक्षित स्थान पर रखेंगे और नई दराें पर उनका घरेलू काम करेंगे। मंडी सचिव अशाेक श्रीवास्तव, निरीक्षक वेदप्रकाश बैरागी, पुष्पराज सिंह ने दाेनाें पक्षाें से निर्णय पर हस्ताक्षर कराए और मंडी शुक्रवार से खुलने की घाेषणा की। नई हम्माली दराें की सूची प्रत्येक दुकान पर शुक्रवार काे सुबह पहुंचाने काे कहा।

एसडीएम ने पहले व्यापारियाें जयेश माेदी, राजेश समैया, दिनेश माहेश्वरी, प्रशांत शुक्ला, सुशील माेदी सहित अन्य व्यापारियाें से चर्चा की। व्यापारियाें ने दस्तावेज पेश किए। जिसमें आधार मूल्य पर काेई भी राशि वृद्धि करने का निर्णय पहले हम्माल संघ और व्यापारी संघ के द्वारा पारित किया गया था। इसके आधार पर ही वृद्धि हाेती आ रही थी। पिछले बार भी 16 प्रतिशत वृद्धि दाे साल के लिए आधार मूल्य पर ही की गई थी।

व्यापारियाें ने इसके अलावा अन्य समस्याएं भी बताईं, जिसमें हम्मालाें द्वारा समय से पहले काम खत्म करना, मंडी में लगातार चाेरी हाेना, सीसीटीवी कैमरे खराब हाेना, मास्ट हेड लाइट न जलना जैसी समस्याएं थीं। उसके बाद एसडीएम ने हम्मालाें काे बुलाया जिसमें जितेन्द्र अहिरवार, सलीम खान, कृष्णा अहिरवार, राम सहित अन्य हम्माल से चर्चा की।

उन्हें पहले का दस्तावेज बताया, जिसमें आधार मूल्य पर वृद्धि का समझाैता था। उसके बाद वृद्धि दर निकालकर बताई। इसके बाद दाेनाें पक्षाें काे एक साथ बैठाया गया। जिसमें आधार दर पर 16 प्रतिशत वृद्धि करने का निर्णय हुआ। यह दर 4 नवंबर 2020 से लागू हाेकर 31 दिसंबर 2021 तक लागू रहेगी।

इसके पहले दाेनाें पक्षाें की बैठक कर वर्ष 2022 के लिए नई दरें तय की जाएंगी। इसका निर्णय लिखकर दाेनाें पक्षाें के हस्ताक्षर भी कराए गए। मंडी संबंधी अन्य सुविधाअाें की समस्याएं सुलझाने के लिए मंडी सचिव काे निर्देशित किया। वहीं हम्मालाें से निर्धारित समय पर काम करने काे कहा, व्यापारियाें का काम भी मंडी का ही काम है, उसे भी समय पर पूरा करने काे कहा। जिससे काेई गतिराेध न हाे। मंडी सचिव काे शुक्रवार से विधिवत मंडी संचालित करने के निर्देश दिए। किसानाें काे सूचना भेजने काे कहा।

मंडी आज से खुलेगी, किसान अनाज लेकर आएं

किसान पहली प्राथमिकता हैं। मंडी शुक्रवार से खुलेगी, किसान अनाज लेकर आएं, नीलामी हाेगी। व्यापारियाें, हम्माल संघ के बीच दाेनाें पक्षाें की सहमति से समझाैता हाे गया है। एक साल के लिए हम्माली दराें का निर्णय भी कर दिया गया है। मंडी सुचारू रूप से संचालित हाेगी।

-मनाेज चाैरसिया, भारसाधक अधिकारी मंडी, एसडीएम, खुरई

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