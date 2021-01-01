पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हादसा:सतनाई चौराहे पर कार ने बाइक काे टक्कर मारी, दाे घायल

खुरई2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

बीती रात नगर के वायपास रोड स्थित सतनाई चौराहे पर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दो लोगों को टक्कर मार दी। जिसमें बाइक सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय सागर रेफर कर दिया गया।

वहीं कार सड़क किनारे नीचे बनी खाई में उतर गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 35 साल के कुंवर सिंह एवं 36 साल के छतर सिंह दोनों निवासी सतनाई अपनी बाइक से खुरई से सतनाई गांव जा रहे थे, तभी बीना से सागर की ओर जा रहे कार चालक ने तेज एवं लापरवाही पूर्वक कार चलाकर बाइक में टक्कर मार दी। जिससे दोनों बाइक सवार उछलकर दूर गिर और वह घायल हो गए। दोनों घायलों को तत्काल स्थानीय सिविल अस्पताल लाया गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser