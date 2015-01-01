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वितरण:अस्पतालों में धन्वंतरि पूजन, त्रिफला चूर्ण का प्रसाद बांटा

खुरईएक घंटा पहले
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धनतेरस पर घरों में दीप जलाए गए। दीपावली के पर्व की शुरुआत हुई। अस्पतालों, आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में वैद्य देव भगवान धनवंतरी की पूजा अर्चना विधि विधान से की गई। अस्पतालों में दीप प्रज्जवलित किए गए और प्रसाद का वितरण हुआ। मरीजों के स्वास्थ्य के लिए मंगलकामनाएं की गई।

चिकित्सकों ने मरीजों को स्वास्थ्य लाभ मिले इसके लिए पूजा-अर्चना कर प्रार्थना की। नगर के परमार्थ जेवायएसएस परमार्थ अस्पताल में भगवान धन्वंतरि की जयंती के अवसर पर पूजा अर्चना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें देव धन्वंतरि की पूजा अर्चना कर दीपों की रोशनी से अस्पताल परिसर को सजाया गया। परंपरानुसार प्रसाद का वितरण किया गया।

आयुर्वेदिक अस्पताल में त्रिफला चूर्ण का प्रसाद बांटा गया। घरों के बाहर दीप जगमगाते हुए नजर आए। लक्ष्मीजी के स्वागत के लिए घरों को रोशनी से सजाया गया। लोगों ने आयुर्वेदिक नुस्खों के अनुसार हल्दी का दूध, तुलसी पत्र आदि का सेवन किया। मान्यता है कि इस दिन आयुर्वेदिक औषधियों के सेवन से स्वास्थ्य ठीक रहता है। जड़ीबूटियां असरकारक एवं सिद्ध होती हैं।

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