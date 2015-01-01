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आग:तीन मंजिला मकान के बीच वाले हिस्से में अाग, शादी का सामान जलकर खाक

खुरई2 घंटे पहले
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  • कुल नुकसान 4.20 लाख रुपए का आंका गया है

शनिवार सुबह करीब 8 बजे तीन मंजिला मकान की बीच वाली मंजिल में आग लग गई। जिसमें लाखाें का सामान जलकर खाक हाे गया। उस समय घर पर काेई नहीं था।

आग से घर के खिड़की, दरवाजे, पंखा भी पिघल गए। माेहल्ले के लाेगाें ने आग बुझाने का प्रयास किया, बाद में नपा की फायर ब्रिगेड से आग पर काबू पाया जा सका। घटना की सूचना मिलने के बाद पटवारी बलराम अहिरवार माैके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। उसके बाद पुलिस ने भी फरियादी शेख इसरार उर्फ चुन्ना राईन पिता मुन्नेभाई राईन उम्र 39 वर्ष निवासी सुभाष वार्ड की रिपाेर्ट पर मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक फरियादी की पत्नी मायके गई हुई थी, वह अपने खेत पर गया था। अज्ञात कारण से तीन मंजिला मकान की बीच वाली मंजिल में आग लग गई। जिसमें दाे शादियाें का का सामान रखा हुअा था। अाग लगने की सूचना फरियादी के छाेटे भाई अासिफ राईन ने फाेन पर दी, उसके बाद फरियादी माैके पर पहुंचा। अाग शाॅट सर्किट से लगने की अाशंका जताई है। कुल नुकसान 4.20 लाख रुपए का अांका गया है। पुलिस ने अागजनी का मामला दर्ज किया है। फरियादी ने बताया कि दाे शादियाें का सामान पैक रखा था। भांजी की शादी के लिए पूरा सामान खरीदा था, एक शादी घर में हुई थी उसका सामान था। पूरा पैक सामान जलकर खाक हाे गया। इसमें नकदी रुपए, जेवरात भी जलकर खाक हुए हैं। वर्तमान कीमत के हिसाब से नुकसान करीब 12 लाख रुपए से ज्यादा का है। अाग लगने के बाद तेज धुंअा, अाग की लपटें निकलती रहीं।

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