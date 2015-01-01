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मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने स्वीकृति दिलाई:पुरानी भूसा में मंडी बनेगा हाट बाजार, 1.96 कराेड़ स्वीकृत

खुरईएक घंटा पहले
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  • 800 वर्ग मीटर में प्राेजेक्ट बनेगा, मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने स्वीकृति दिलाई

नगर में हाट बाजार याेजना काे मंजूरी मिल गई है। नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह के प्रयासाें से 1.96 कराेड़ रूपए लागत की हाट बाजार याेजना का काम जल्दी शुरू हाेगा। इसके लिए प्रक्रिया प्रारंभ हाे गई है। हाट बाजार के लिए प्रस्तावित माॅडल डिजायन भी तैयार हाे गया है। जिसे पुरानी भूसामंडी में बनाया जाएगा। यह प्राेजेक्ट 800 वर्ग मीटर में बनेगा।

पुरानी भूसा मंडी की जगह खाली पड़ी थी जिसे इस याेजना के लिए चयनित किया गया है। हाट बाजार में एक अलग छाेटा फिश मार्केट भी बनाया जाएगा, जिसमें बाहर से मछलियां बेचने आने वाले दुकानदार दुकान लगा सकेंगे। नपा सीएमओ भैयालाल सिंह बघेल ने बताया कि हाट बाजार में सीसी राेड, नालियां, कंपाउंडिंग वाॅल हाेगी।

12 टीनशेड बनाए जाएंगे, जिसमें दुकानदार बैठ सकेंगे। पेयजल, राेशनी सहित सभी सुविधाएं इसमें दी जाएंगी। हाट बाजार का काम टेंडर लगने पर जल्दी शुरू हाेगा। हाट बाजार बनने के बाद नगर में व्यस्ततम सड़काें के किनारे काेई भी दुकान नहीं लगेगी, जिससे अतिक्रमण हटाकर सड़काें की निर्धारित चाैड़ाई पूरी कर ली जाएगी।

उन्हाेंने बताया कि हाट बाजार में अलग से फिश मार्केट बनाने का कारण नगर में जगह-जगह सड़क किनारे फिश संबंधी दुकानें लगती हैं, इन दुकानाें काे एक स्थान पर करना है। जिससे अन्य लाेगाें काे काेई परेशानी न हाे। हाट बाजार में सभी प्रकार की दुकानें हाेंगी। हाट बाजार के लिए डिजायन तैयार हाे गई है। उन्हाेंने बताया कि पुरानी भूसा मंडी की जगह पर जाे अतिक्रमण है, उसे भी तत्काल हटाया जाएगा।

जिससे पूरा स्थान खाली हाे। गाैरतलब है कि पुरानी भूसा मंडी में पहले लीज पर भूसा के गाेदाम थे। वहां शासकीय अनाज के गाेदाम भी बने हुए हैं। यहां पुरानी गल्लामंडी के दाैरान ट्रैक्टर-ट्राॅली अनाज नीलामी के लिए खड़े हाेते थे। अब नई मंडी में शिफ्टिंग के बाद यह स्थान खाली पड़ा हुआ है।

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