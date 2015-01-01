पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पशुओं का शृंगार:कठा, मुड़गरा बजार में कई प्रकार की पशुओं की शृंगार सामग्री बिकने आई

खुरईएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • एक से लेकर 100 रुपए तक में मिल रही मोर भारक, कौणी, कांच और घंटियां

नगर पुराना पशु बाजार के लिए प्रसिद्ध रहा है। ऐसे में दीपावली पर खासतौर से पशुओं का शृंगार किया जाता है। उनके शृंगार की सामग्री कठा, मुड़गरा बाजार में आ गए हैं। इनमें में नई वैराइटयां आई हैं। जो पशु पालकों को लुभा रही है। वैसे तो पशुओं को सजाने के लिए एक रुपए से शृंगार सामग्री आना प्रारंभ हो रही है जो 100 रुपए तक है। विक्रेता हरीराम, कमला बाई का कहना है कि एक रुपए में पशुओं के गले में डालने के लिए अमारी और कांस की रंगबिरंगी रस्सी है।

इसे बनाने में मेहनत ज्यादा है लेकिन पशुपालकों का ध्यान रखते हुए इसकी कीमत कम रखी गई है। मोर भारक, कौणी, कांच, घंटियां, गुरिया, नगीना, जूट सहित प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग कर पशुओं के लिए शृंगार सामग्री बनाई गई है। जिसमें लंबी हल्की घंटी आकर्षण का केन्द्र है। पशुओं को नुकसान न पहुंचे इस उद्देश्य से प्रकृति से जुड़े सामग्री का प्रयोग किया गया है। बुंदेलखंड में इस सामग्री का विशेष महत्व है प्रत्येक पशुपालक इसे खरीदता है।

दीप और ग्वालन भी

दीपावली के लिए दीप और लक्ष्मीजी, ग्वालन की प्रतिमाओं का बाजार भी सज गया है। छोटे पारंपरिक दीपों की कीमत 20 रुपए में 16 नग दिए के हिसाब से है। जबकि ग्वालन का दाम 30 से 60 रुपए तक है। इस बार पारंपरिक दीपों से हटकर भी बाजार में डिजाइन वाले दिए भी आए हैं।

लेकिन इनके दाम ज्यादा हैं। यह पांच से 15-20 रुपए नग के हिसाब से बिक रहे हैं। मोमबत्ती वाले दीप भी बाजार में आए हैं। जिनमें तेल भरने की जरूरत नहीं है। ग्वालनों में भी डेढ़ फुट हाइट तक की ग्वालनें बाजार में आई हैं। जिनमें दीपों की सजावट आर्कषक है। बाजार में फिलहाल सिर्फ दीपावली की धूम दिखाई दे रही है। किसानों का खेती का काम चल रहा है। इसलिए बाजार में भीड़ कम नजर आ रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें