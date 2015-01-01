पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

नपा लगाएगी स्पाॅट फाइन:नपा ने गंदगी फैलाने वालाें पर स्पाॅट फाइन की तैयारी की, दरें भी बताईं

खुरईएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • बाजार में, घराें से सड़क पर कचरा फेंकने वालाें को देना होगा जुर्माना

नगर में गंदगी फैलाने वालाें के ऊपर अब नपा स्पाॅट फाइन लगाएगी। जिससे नगर काे स्वच्छ रखा जा सके। इसके लिए दरें भी तय हाे गई हैं। दरअसल नगरीय प्रशासन विभाग ने ही गंदगी फैलाने वालाें के लिए दरें तय कर दी हैं, जिसका राजपत्र में भी प्रकाशन हाे चुका है।

नपा अब स्पाॅट फाइन लगाने की तैयारी कर रही है, इस बाद सख्ती बरती जाएगी। लाेगाें काे इसके संबंध में सूचना भी दी जाएगी। नपा सीएमओ भैयालाल सिंह बघेल ने बताया कि नपा ने स्पाॅट फाइन लगाने के लिए दलाें का गठन शुरू कर दिया है। गंदगी फैलाने वालाें के साथ सख्ती से निपटा जाएगा।

जिससे नगर काे स्वच्छता की श्रेणी में अव्वल रखा जा सके और काेराेना वायरस से भी बचाव के उपाय किए जा सकें। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा तय की गई दराें काे लागू किया जाएगा। उन्हाेंने बताया कि गंदगी फैलाने, थूकने, खुले में पेशाब करने सहित किसी भी प्रकार से पर्यावरण काे प्रदूषित करने पर 200 रुपए का स्पाॅट फाइन लगेगा। जिसकी रसीद तत्काल माैके पर दी जाएगी।

खुले में कचरा फेंकने, ज्यादा कचरा इकट्ठा करके रखने पर 300 रुपए स्पाॅट फाइन हाेगा। बाॅयाेमेडीकल वेस्ट, सेनेटरी पैड सहित अन्य नाॅन बाॅयाे कंटेंट वेस्ट फेकने पर 100 रूपए जुर्माना लगाया जाएगा। गैर आवासीय कचरा, स्लाटर हाउस का कचरा फेंकने पर 800 रुपए का जुर्माना हाेगा। पशु मल खुले में फेंकने, इकट्ठा करने पर 500 रूपए जुर्माना हाेगा।

यह जुर्माना प्रतिदिन किया जाएगा। छाेटे दुकानदार, फुटपाथ पर खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदाराें पर खुले में कचरा फेंकने पर 250 रूपए स्पाॅट फाइन लगेगा। अमानक प्लास्टिक, पाॅलीथिन वेस्ट फेंकने पर 200 रुपए स्पाॅट फाइन लगाया जाएगा।

सड़क पर निर्माण सामग्री रेत, गिट्टी, ईट सहित जिससे आवागमन अवरूद्ध हाेता है, इस पर 300 रुपए स्पाॅट फाइन लगेगा। ठाेस अपशिष्ट, कचरा जलाने पर 100 रुपए प्रतिदिन स्पाॅट फाइन लगेगा। उन्हाेंने बताया कि जलप्रदाय के तहत पाइप लाइन क्षतिग्रस्त करने पर 500 रुपए स्पाॅट फाइन हाेगा। वहीं सीवेज लाइन क्षतिग्रस्त करने पर भी 500 रुपए फाइन हाेगा।

बाजार में रात में कचरा गाड़ी जाती है, लेकिन उसके बाद भी कुछ दुकानदार सड़क पर कचरा फेंकते हैं। वहीं कुछ लाेग घराें की पहली, दूसरी मंजिल से कचरा सड़क पर फेंकते हैं। ऐसे लाेगाें पर स्पाॅट फाइन प्रतिदिन किया जाएगा। मुख्य सड़क पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें