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लेटलतीफी:नपा की हनाैता फिल्टर गाैशाला दाे साल बाद भी अधूरी, मवेशियाें के झुंड सड़क पर

खुरई2 घंटे पहले
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  • आठ एकड़ में गाैशाला की सिर्फ फैंसिंग बनी थी, टीनशेड अधूरा

नपा द्वारा हनाैता फिल्टर पर बन रही 8 एकड़ की गाैशाला का काम दाे साल बाद भी पूरा नहीं हाे पाया है। काम अधूरा रहने से गाैशाला का प्राेजेक्ट अधर में लटका नजर अा रहा है। आवारा मवेशी सड़काें पर डेरा जमाए हुए हैं, जिससे राेजाना दुर्घटनाएं हाे रही हैं। वर्ष 2018 अक्टूबर में गाैशाला बनाने के लिए जगह पर फैंसिंग कराई गई थी। टीनशेड के लिए चबूतरे भी बने, भूसे के भंडारण के लिए टीनशेड बनना था, जिसकी नीव भरी गई। उसके बाद से काम बंद हुअा ताे चालू ही नहीं हुआ। प्रदेश सरकार बदलने के बाद डेढ़ साल तक गाैशाला का काम भी बंद रहा। दाेबारा बीजेपी सरकार बनी, जिसमें गाैशाला का काम दाेबारा शुरू हाेने की बात हुई, लेकिन अभी गाैशाला तैयार हाेती नहीं दिख रही है। अावारा मवेशियाें के लिए दाना पानी कांजी हाउस नपा पहले ही बंद कर चुकी है। जिससे इन मवेशियाें काे सड़क पर लाेग छाेड़ जाते हैं, झुंड के झुंड मवेशी सड़काें पर बैठ रहे हैं, जिससे प्रतिदिन बाइक सवार टकराकर चाेटिल हाे रहे हैं। आसपास गढ़ाैला, बारधा पंचायत में भी गाैशालाएं बन गई है। लेकिन वहां भी मवेशियाें काे शिफ्ट नहीं किया गया है।

जल्द तैयार हो जाएगी गौशाला
हनाैता फिल्टर गाैशाला जल्दी बनकर तैयार हाेगी। मवेशियाें काे लाेग गांवाें से लाकर नगर की सड़काें पर छाेड़कर जाते हैं। खेताें में फसल हाेती है, मवेशी सड़क पर हाेते हैं। पंचायताें में दाे गाैशालाएं बन गई हैं, वहां लाेग अभी मवेशियाें काे शिफ्ट करें और घराें पर रखें ताे ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी।
-भैयालाल सिंह बघेल, सीएओ, नगर पालिका

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