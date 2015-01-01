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असामाजिक कृत्यों का अड्डा बना:यात्री प्रतीक्षालय हो रहे क्षतिग्रस्त

खुरई2 घंटे पहले
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गांवों की सड़कों के किनारे विधायक द्वारा लगाए गए यात्री प्रतीक्षालय क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। अज्ञात लोग उनमें लगे टीन के चद्दर निकालकर ले जा रहे हैं। प्रतीक्षालयों के टीन उखड़े हुए मिल रहे हैं।

शाम के बाद यह प्रतीक्षालय असामाजिक कृत्यों का अड्डा बन जाते हैं। विधायक निधि से यह प्रतीक्षालय गांवों के सामने लगवाए थे। जिससे लोगों को बारिश, ठंड, गर्मी में मौसम की प्रतिकूलता होने पर बस का इंतजार करने में परेशानी का सामना न हो। इन प्रतीक्षालयों को लगे कुछ साल ही हुए हैं और यह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सागर रोड पर बनहट सहित अन्य गांवों, राहतगढ़ रोड पर मुकारमपुर सहित अन्य गांवों के प्रतीक्षालयों के टीन उखड़ चुके हैं। गांव वालों का कहना है कि असामाजिक तत्व इन प्रतीक्षालयों के टीन उखाड़क देते हैं। शाम के बाद इनमें असामाजिक कृत्य होते हैं। इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। गांव वालों ने कई बार इनके संबंध में शिकायतें दर्ज कराई हैं।

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