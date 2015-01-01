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कारण अज्ञात:युवती ने खुद को लगाई आग, मौत

खुरईएक घंटा पहले
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शुक्रवार सुबह 10.30 बजे ललाेई गांव में 19 साल की युवती ने खुद काे आग लगा ली। जिससे उसकी माैत हाे गई। घटना की सूचना मिलने के बाद माैके पर एसडीओ पुलिस सुमित केरकट्टा भी पहुंचे।

उन्हाेंने बताया कि परिजनाें ने जानकारी में बताया है कि उनकी बेटी श्याममनी दांगी पिता कल्याण सिंह दांगी ने सुबह 10.30 बजे खुद काे दरवाजे में बंद कर लिया और आग लगा ली।

उसके बाद वह दरवाजा खाेलकर आग की लपटाें में घिरी हुई बाहर निकली। तब सभी परिजनाें ने आग बुझाई और उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उसे ज्यादा जलने के कारण मृत घाेषित कर दिया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है। घटना का कारण अभी अज्ञात है। जिसके बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है।

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