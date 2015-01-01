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पुलिस की छापामार कार्रवाई:कच्ची शराब जब्त आरोपी गिरफ्तार

लिधौरा4 घंटे पहले
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थाना लिधौरा पुलिस ने कच्ची शराब बेचने वाले दो युवकों को पकड़ने के लिए छापामार कार्रवाई की। जिस पर एक युवक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

लिधौरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम छिपरी में आरोपी तेजसिंह परमार उम्र 36 साल निवासी ग्राम छिपरी को अवैध कच्ची महुआ की शराब के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास कुल 58 लीटर शराब जब्त की गई। जिसकी कीमत 6 हजार रुपए आंकी गई। वहीं एक आरोपी जगत सिंह परमार मौके से फरार हो गया।

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