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महाराजपुर:156 नेत्र रोगियों का हुआ परीक्षण, 20 को लेंस प्रत्यारोपण के लिए चित्रकूट भेजा

महाराजपुर5 घंटे पहले
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ग्राम टटम में सदगुरु नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट के सहयोग से नि:शुल्क नेत्र परीक्षण शिविर लगाया गया। शिविर में चित्रकूट से आए डॉ रजनीकांत पाल एवं उनके सहयोगियों ने नेत्र रोगियों के नेत्रों का परीक्षण किया। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक शिविर लगाया गया। नेत्र शिविर के व्यस्थापक अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि शिविर में 156 मरीजों के नेत्र परीक्षण किया गया। जिसमे 35 नेत्र रोगियों को मोतियाबिंद पाया गया।

इनमें 20 नेत्र रोगियों को लेंस प्रत्यारोपण के लिए चित्रकूट भेजा गया। कुछ नेत्र रोगियों को दवा एवं चश्मा वितरण किए गए। अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस नेत्र शिविर से टटम, मुखर्रा, सिंहपुर, मनकारी, बर्रोही, फुलारी, ख़िरवा सहित कई गांव के लोग लाभांवित हुए।

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