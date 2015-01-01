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नौगांव का मामला:सूचना देने के बजाए जनपद सीईओ ने आवेदन को ही गलत बता दिया

नौगांवएक घंटा पहले
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  • जनपद सीईओ ने गलत धारा का प्रयोग करते हुए आवेदक को बताया गलत
  • आवेदक ने कहा- करूंगा शिकायत

राजा पेट्रोल पंप के पास रहने वाले एडवोकेट विवेक जैन ने सूचना के अधिकार के तहत ग्राम पंचायत से जानकारी न मिलने पर प्रथम अपील अधिकारी जनपद सीईओ के पास मामले की जांच की अपील की तो जनपद सीईओ ने आवेदन का निराकरण करना तो दूर आवेदन को ही गलत विभाग में देना बता दिया।

दरअसल जनपद सीईओ ने आवेदन लेने के बाद सूचना के अधिकार क़ानून की धारा 06(1)(3) का प्रयोग करते हुए मामले को अंतरित कर दिया। अपनी कार्यशैली के कारण हमेशा चर्चा में बने रहने वाले नौगांव जनपद के प्रभारी सीईओ मजहर अली ने एक नया विवाद मोल ले लिया है।

बता दें कि ग्राम पंचायत से यदि आपको सूचना के अधिकार के तहत कोई जानकारी चाहिए तो ग्राम पंचायत में ही एक लोक सूचना अधिकारी होता है जो आपको चाही गई जानकारी प्रदान करता है। ग्राम पंचायत जानकारी नहीं देती तो अपील संबंधित जनपद पंचायत सीईओ के पास करने का नियम है, इसके बावजूद भी जानकारी ना मिले तो दूसरी अपील राज्य सूचना आयोग मध्यप्रदेश को करनी पड़ती है।

जनपद पंचायत नौगांव अंतर्गत ग्राम पंचायत चुरवारी में एडवोकेट विवेक जैन ने पंचायत संबधित कुछ जानकारी चाही। इसके लिए विवेक ने 13 अक्टूबर 2020 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचना के अधिकार क़ानून के अंतर्गत गौ शाला निर्माण कार्य आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दिया था।

डाक से पहुंचे सूचना के अधिकार आवेदन को ग्राम पंचायत के अधिकारी ने लेने से इंकार करते हुए वापस कर दिया। इसके बाद उन्होंने मामले की प्रथम अपील नौगांव जनपद सीईओ के पास की, लेकिन लापरवाह जनपद सीईओ ने आवेदन का निराकरण करना तो दूर आवेदन को सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 06(1)(3) का दुरुपयोग करते हुए आवेदन पत्र ग्राम पंचायत चुरवारी को अंतरण कर दिया।

गौर करने वाली बात है जब क़ानून के जानकार वकील को भी अधिकारी जानकारी देने में उलझा देते है तो आम आदमी को सही जानकारी मिल पाना बेहद कठिन है।

जनपद सीईओ द्वारा संबंधित कर्मचारी को बचाने के लिए 30 दिन में जानकारी देने के प्रावधान का भी दुरूपयोग किया गया जबकि संबंधित अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र लेने से इंकार कर दिया तो 30 दिवस में जानकारी कैसे प्रदान की जाएगी।

आवेदक एडवोकेट विवेक जैन द्वारा बताया गया की जनपद सीईओ द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत की गई कार्रवाई से वह बहुत ज्यादा स्तब्ध है और जनपद सीईओ द्वारा की जा रही अनियमितता की शिकायत कलेक्टर और राज्य सूचना आयोग में करेंगे।

जैन द्वारा बताया गया की जनपद पंचायत में ऐसी कई अपीलें और कई आवेदन पत्र लंबित है जिनकी जानकारी कभी जनता को दी ही नहीं गई आज से 2 साल पूर्व संयुक्त संचालक सागर द्वारा नगर पालिका को जानकारी 7 दिवस में दिए जाने हेतु निर्देशित किया गया था, लेकिन 2 वर्ष बीतने के बाद भी आवेदक को जानकारी प्रदान नहीं की गई।

जनता को सूचना के अधिकार क़ानून के तहत जानकारी ना दी जाए इसके लिए अधिकारी नए नए प्रपंच रचते है पूर्व में ग्राम पंचायत से जानकारी मांगने के लिए आवेदन करने पर सचिव द्वारा 5000 की इतनी अधिक राशि की मांग की जाती है। गरीब आदमी पैसे नहीं दे पाता और कभी जानकारी नहीं दी जाती।

इससे पूर्व नगर पालिका नौगांव के द्वारा जानकारी प्रदान करने के लिए 2000 जमा करवाए थे और अपीलीय अधिकारी द्वारा निशुल्क जानकारी प्रदान किये जाने हेतु आदेश दिया गया था लेकिन आज तक आवेदक के पैसे वापिस नहीं किए गए।

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