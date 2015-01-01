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दीवाली:लायनेस क्लब और युवा सेवा समिति ने गरीबाें के साथ दीवाली मनाई

नौगांवएक घंटा पहले
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नगर में समाज सेवा का कार्य करने वाली संस्था लायनेस क्लब और युवा सेवा समिति की टीम ने दीपावली को खुशनुमा बनाने के उद्देश्य से पति के आकस्मिक हत्या के बाद बेबस मूकबधिर महिला, निर्धन और जरूरतमंद महिला के घर पहुंचकर खाद्य सामग्री, कपडे़, मिष्ठान दिए। भेंटकर मदद करते हुए दीपावली की शुभकामनाएं और बधाई दी।

नौगांव जनपद क्षेत्र के नयागांव में तुलाइयां अहिरवार की मऊसहानियां के धुबेला म्यूजियम के पीछे मूकबधिर महिला लाड़बाई अहिरवार के ऊपर चार मासूम बच्चों के भरणपोषण का संकट पैदा हो गया है। ऐसे में गरीब मूकबधिर महिला को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है।

इस पर लायनेस क्लब की अध्यक्ष अंजली सक्सेना और युवा सेवा समिति तृप्ति कठेल की अध्यक्षता में गुरुवार की दोपहर नयागांव पहुंचकर मूकबधिर महिला और उसके मासूम बच्चों को दीपावली के पावन पर्व पर पीड़ित महिला के घर भी दीपावली के पर्व की खुशियां फीकी न रहे मूकबधिर महिला और उसके बच्चों के लिए दीपक, तेल, बाती, मिठाई, गर्म कपड़े,आटा की बोरी कंबल, खाने पीने का सामान सहित अन्य जरूरत का सामान ओर आर्थिक रूप से मदद की इस दौरान लायनेस क्लब की सदस्य रश्मि सक्सेना, मधु जायसवाल, सरिता रावत,संपत खरे मौजूद रही और सभी लायनेस क्लब की सदस्यों ने समान भेंट कर आर्थिक रूप से मदद की ।

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