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सट्‌टा:ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले ठिकाने पर छापा, पांच सटोरिया पकड़े, नकदी बरामद

नौगांव2 घंटे पहले
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  • घर पर कंट्रोल रूम बनाकर खिलाया जा रहा था आईपीएल क्रिकेट सट्‌टा

नगर में स्थित गल्ला मंडी के पास एक घर में कंट्रोल रूम बनाकर चल रहे ऑनलाइन आईपीएल सट्टा के 5 सटोरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन पांच सटोरियों के कब्जे से पुलिस ने 14 हजार रुपए नकद और 5 मोबाइल भी जब्त किए हैं। पुलिस की यह एक माह में दूसरी कार्रवाई है। नौगांव नगर में इन दिनों बड़े पैमाने पर आईपीएल क्रिकेट सट्टा खिलाया जा रहा है। शुक्रवार की रात खेले गए सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के मुकाबले के दौरान नौगांव में 70 लाख से अधिक का सट्टा खेला गया। इस मैच के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नगर के गल्ला मंडी के पास स्थित आशीष साहू उर्फ टोंतों साहू के घर में आईपीएल का सट्टा खिलाया जा रहा है। सूचना पर रात 11:30 बजे पुलिस ने मकान की घेराबंदी कर अंदर घुसकर छापामार कार्रवाई की तो मकान के अंदर 5 आरोपियों को सट्टा खिलाते और खेलते पकड़ा। इनके कब्जे से 5 मोबाइल और 14 हजार रुपए नकद भी पुलिस ने जब्त किए। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ आर्थिक अपराध की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया। वहीं जब्त मोबाइलों की काॅन्टेक्ट हिस्ट्री निकालकर इस चैन में जुड़े अन्य सटोरियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

इन आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार: पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए आशीष साहू उर्फ टोंटों साहू, जयदीप पाराशर, शिवांग रिछारिया, प्रदीप नायक, छोटू उर्फ पियूष पाराशर को गिरफ्तार किया। इनके पास से 14 हजार रुपए और 5 मोबाइल फोन जब्त किए। थाना प्रभारी केके खनेजा ने आरोपियों पर आर्थिक अपराध के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए जब्त किये गए मोबाइल फोन की काॅन्टेक्ट हिस्ट्री निकालकर साइबर सेल की मदद से सटोरियों की पहचान कर कार्रवाई करने की बात कही है।
हर मैच के लिए खिलाया गया 60 लाख का सट्‌टा
आईपीएल का रोमांच अंतिम चरणों में है। पुलिस सटोरियों के मोबाइल की ऑनलाइन डिटेल निकाल रही है। शुरुआती जांच में अनुमान है कि आईपीएल के दौरान नगर में रोजाना प्रत्येक मैच में 50 से 60 लाख रुपए से अधिक का सट्टा खिलाया गया। इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान यह दूसरा मौका है जब पुलिस को सटोरियों को पकड़ने में सफलता मिली है।
पिछले माह भी पकड़े गए थे सटोरिए: रविवार 11 अक्टूबर 2020 की देर शाम पुलिस ने नगर के चच्चा कॉलोनी, मुसाफिर खाना चौराहा, अच्छेलाल कॉलोनी सहित कई स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 6 सटोरियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मोहम्मद नाजिर, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद समीर, फैजल, मुख्तार एवं इमरान को आईपीएल सट्टा खिलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर कार्रवाई की थी।
मोबाइल एप से खिलाया जा रहा सट्‌टा
तकनीक की बदौलत आईपीएल क्रिकेट सट्टा पूरी तरह से हाईटेक हो गया है। हर युवा के हाथ में स्मार्टफोन है और यही स्मार्ट फोन सट्टा खेलने में सबसे बड़ा सहायक साबित हो रहा है। जिसमें सट्टा बुकी के द्वारा सट्टा खेलने वाले युवाओं के मोबाइल में सट्टा का भाव देने वाले मोबाइल एप इंस्टाल कराकर बड़ी ही आसानी से बाॅल बाई बाॅल मैच का भाव दे रहे हैं। इसमें युवाओं के द्वारा बैट 99, मुम्बई एक्सचेंज, माई जियो एक्सचेंज, क्रॉप, बेटपूलक्रिक, बुलफैर, प्ले इंडिया, शोर्टेक्स नाम के मोबाइल एप का प्रयोग करके क्रिकेट सट्टा का भाव प्राप्त किया जाता है। सट्टा खेलने वाले युवा इन्हीं एप के माध्यम से भाव प्राप्त करके नगर में सट्टा खिलने वाले बुकी को सौदा तय कर देते हैं।

छोटे सटोरियों पर कार्रवाई, माफिया पकड़ से दूर
नौगांव पुलिस द्वारा सटोरियों को पकड़ने की यह दूसरी कार्रवाई है। एक माह पहले भी पुलिस ने छोटे सटोरियों को पकड़कर वाहवाही लूटी थी। सूत्रों पर भरोसा करें तो नगर में कुछ जनप्रतिनिधि, जुआ माफिया, व्यापारी मिलकर एक कंपनी बनाकर आईपीएल सट्टा खिला रहे हैं। सट्टा माफिया नगर के अलग-अलग इलाकों में अपना कंट्रोल रूम बनाकर मोबाइल फोन के माध्यम से सट्टा खिला रहे हैं। कुछ सट्टा माफिया इस ग्रुप से अलग होकर प्रथक से सट्टा खिला रहे हैं। सूत्रों के अनुसार नगर में सट्टा माफिया के द्वारा अलग-अलग आधा दर्जन से अधिक समूह बनाकर आईपीएल सट्टा खिलाया जा रहा है। पुलिस को इसकी जारी जानकारी है लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा संरक्षण देने के आरोप लग रहे हैं। यही वजह है कि इन बड़े माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान लग रहे हैं।

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