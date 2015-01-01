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  • 13 day old Baby's Anus Closed, Penis Incomplete, Not Large Intestine, Stomach Liver, Gallbladder, Spleen Vomiting Side, First Operation Successful, Right And Right

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जटिल सर्जरी:13 दिन के शिशु का मलद्वार बंद, लिंग अधूरा, बड़ी आंत नहीं, पेट में लीवर, पित्त की थैली, तिल्ली उल्टी तरफ, पहला ऑपरेशन सफल, दाे और हाेंगे

सागरएक घंटा पहले
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प्रतिकात्मक फोटो
  • चाइल्ड सर्जन डाॅ. सुनील सक्सेना की टीम ने किया ऑपरेशन
  • 10 लाख से अधिक मामलाें में एक ही ऐसा मिलता है

बीएमसी में बीते दिनाें एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसे रेक्टो वेसिकल फिस्टुला नामक बीमारी है, इसमें पेशाब की थैली मलाशय से आपस में जुड़े हुए हैं। लिंग अधूरा बना है, मलद्वार विकसित ही नहीं हुआ था, सबसे गंभीर बीमारी साइटस इंनवर्सस भी उसे है, यह ऐसी दुर्लभ बीमारी है जिसमें लीवर, पित्त की थैली, तिल्ली, पेनक्रियाज अंग तय जगह से ठीक विपरीत दिशा में विकसित हाेते हैं।

काॅलेज के चाइल्ड सर्जन डाॅ. सुनील सक्सेना की टीम ने महज 13 दिन के शिशु का ऑपरेशन कर जननांग और गुदाद्वार काे अलग-अलग किया है। 15 दिन के भीतर उसकी दूसरी सर्जरी हाेगी। सागर के पिठाैरा गांव निवासी एक महिला का 13 दिन पहले प्रसव कराया गया था। शिशु का वजन महज 1.6 किलोग्राम था।

बच्चे काे देखकर परिजन भी चिंतित व परेशान हाे गए। बच्चे का लिंग निर्धारित नहीं हाे पा रहा था। उसके जननांग अधूरे थे, मलद्वार का रास्ता ही नहीं बना था। शिशु पेशाब के रास्ते से ही लेट्रिन कर रहा था। जब सोनोग्राफी कराई गई ताे डॉक्टर भी अचंभित रह गए। पेट के हिस्से में दाहिने तरफ हाेने वाले लीवर, पित्त की थैली अपनी जगह नहीं थी, ये अंग बाएं तरफ विकसित हुए थे। वहीं पेनक्रियाज ग्रंथी बांए तरफ के बजाय दाहिने तरफ मौजूद थी।

मेडिकल साइंस में इस तरह के दुर्लभतम मामले काे लेकर बीएमसी में सर्जरी विभाग, शिशु राेग विभाग और एनेस्थीसिया विभाग के डाॅक्टराें ने बैठक का उसकी अलग-अलग स्तर पर तीन सर्जरी करने का निर्णय लिया था। बीते राेज बच्चे की पहली सर्जरी की गई, जिसमें लेट्रिन के रास्ते और पेशाब के रास्ते काे अलग-अलग किया गया। चूंकी शिशु का लेट्रिन का रास्ता नहीं है, इसलिए पेट से लेट्रिन का रास्ता बनाया गया है।

जीवन में तीसरा केस देखा है: डाॅ. सुनील सक्सेना का कहना है कि साइटस इनवर्सस अर्थात शरीर में पेट के आसपास के अंग दूसरी तरफ हाेने के मामले काफी दुर्लभ हाेते हैं। इसके साथ ही रेक्टो वेसिकल फिस्टुला बीमारी अर्थात गुप्तांग, गुदाद्वार अविकसित रहने जैसा मामला एक साथ जीवन में कभी-कभार देखने में आता है। बीएमसी में अभी तक का पहला केस है। काेलकाता में ऐसे दाे केस असिस्ट किए थे। ऐसा किस कारण से हाेता है, इसकी काेई तय थ्याेरी नहीं है। राेज सर्जरी के बाद बच्चा एक्टिव है।

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