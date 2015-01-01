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ग्रामीणों के उड़े हाेश:खेत में छुपा था 15 फीट लंबा अजगर, दाे घंटे में पकड़ पाए

सागरएक घंटा पहले
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खेत में छुपा था 15 फीट लंबा अजगर

ढाना के अंतर्गत आने वाले अर्जना गांव में किसान सुरेंद्र सिंह के खेत भारी-भारकम अजगर काे देखकर किसान व अन्य ग्रामीणों के हाेश उड़ गए। इसकी सूचना वन विभाग काे दी गई थी। वन अमले ने भी अजगर काे पकड़ने में असमर्थता जताई ताे सागर से सर्प पकड़ने में माहिर अकील बाबा काे बुलाने के प्रयास किए गए।

वन अधिकारियों ने अकील के फाेन पर संपर्क कर लेने के लिए वाहन भेजा था। अकील बाबा और उनके बेटे असद दाेपहर में माैके पर पहुंचे ताे देखा की करीब 15 फीट से अधिक लंबाई का अजगर खेत में झाड़ियाें में छुपा हुआ है। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद उसे काबू में कर लिया गया। बाद में कड़ता के जंगल में जाकर छाेड़ दिया गया।

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